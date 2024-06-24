Степаненко: Люди говорят, что я уже старый. Но мне было 34 и тогда, когда мы побеждали Барселону

34-летний полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко порассуждал о своем возрасте и о критике, которой он подвергся после поражения национальной команды на Евро-2024 от Румынии (0:3).

- Тарас, какие месседжи вы получаете, находясь на чемпионате Европы?

- После матча с Румынией я не получил большого количества хороших сообщений, что понятно. Но я всегда получаю поддержку от родных, особенно от мамы и жены. Я не тот человек, который любит много говорить. Лучшее сообщение, которое мы можем отправить нашим людям, - это наши действия на поле. Мы должны продемонстрировать, что готовы биться, показывать дух, как это было в прошлом матче.

- Как прокомментируете слова Резвана Раца, вашего бывшего партнера по команде? Общались ли вы с ним?

- Я знаком с ним очень давно, знаю его шутки, они очень специфические. Мне о его словах сказали ребята. Я это воспринял нормально. Он позвонил мне, сказал, что его неправильно поняли, был неверный перевод. Мы пошутили, я имею с ним хорошие отношения.

Относительно темы завершения карьеры... Когда человеку за 30, то все начинают говорить, что он старый в футболе. Не знаю, откуда это берется. У меня есть своя голова, я работаю. Мы ежедневно бегаем с датчиками, которые показывают твое физическое состояние. Когда ты смотришь на их показатели, то все становится понятным, и ты никого не сможешь обмануть.

Люди реагируют на поражение, говорят, что Степаненко старый. Но мне было 34 и тогда, когда мы побеждали "Барселону", проводили матчи с Англией, Италией. Не очень понимаю, что изменилось. Эти полгода были для меня не очень удачными из-за травм. Но никто не видит, что после каждого матча в чемпионате Украины я прихожу домой и становлюсь на беговую дорожку. Это для того, чтобы когда тренер даст мне шанс сыграть, я оставался на том уровне, на котором должен быть. Самое главное - не то, что говорят, а то, что ты делаешь. Я могу закончить завтра, через год или через два. Но это мое решение, которое я буду принимать, когда буду готов. Резван пошутил, но мне пишут об этом всегда. Почему не писали после игры с "Барселоной"? Это мое внутреннее ощущение, и только я буду принимать решение, когда буду знать, что не могу что-то делать.