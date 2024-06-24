Яремчук: Мы хорошо дружим с Довбиком, у нас здоровая конкуренция, он к этому тоже относится нормально

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своих взаимоотношениях и конкуренции с другим форвардом национальной команды Артемом Довбиком.

"Мы хорошо дружим. У нас отличные отношения на поле и за его пределами. Есть здоровая конкуренция, и я его очень уважаю – это очень сильный футболист, всегда радуюсь его голам в "Жироне" и в сборной. Для сборной это лучше, и для меня лично это лучше, потому что я расту благодаря такой конкуренции.

Благодарю его за то, что он к этому тоже относится нормально. Это показывает, что он находится на высоком уровне в психологическом плане.

Есть люди, которые к конкуренции относятся совсем иначе, а у нас с ним хорошие отношения, и это действительно подкупает. К таким людям и хочется хорошо относиться", – сказал Яремчук.