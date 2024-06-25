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Судаков о бельгийских игроках: Нам нужно будет их ликвидировать
Георгий выделил лидеров соперника
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Завтра Украина сыграет последний матч группового раунда. Хавбек сборной выделил особенности игры "красных дьяволов".
"Де Брюйне – это невероятный футболист, один из сильнейших полузащитников сейчас в футболе. Он капитан сборной Бельгии. Смотрел его игру против Румынии, видно, как вся игра строится через де Брюйне и Лукаку. У Бельгии индивидуально сильные футболисты. Нам нужно будет их ликвидировать”, – сообщил полузащитник.
Поединок против подопечных Тедеско начнется в 19.00.
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