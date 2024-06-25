Судаков о бельгийских игроках: Нам нужно будет их ликвидировать

Завтра Украина сыграет последний матч группового раунда. Хавбек сборной выделил особенности игры "красных дьяволов".

"Де Брюйне – это невероятный футболист, один из сильнейших полузащитников сейчас в футболе. Он капитан сборной Бельгии. Смотрел его игру против Румынии, видно, как вся игра строится через де Брюйне и Лукаку. У Бельгии индивидуально сильные футболисты. Нам нужно будет их ликвидировать”, – сообщил полузащитник.