Яремчук: Мы должны сделать нечто невероятное. Надеюсь, что это будет день Украины

Роман Яремчук выступал в бельгийском первенстве более 5 лет, поэтому прекрасно знает, как построена футбольная система в этой стране.

“Это топ-сборная. Лукаку, де Брюйне, Доку – все футболисты мирового класса. Нас ждет очень сложный матч. Мы должны сделать что-нибудь невероятное, чтобы взять очки с такой командой. Я надеюсь, что это будет день Украины, а не Бельгии. Отлично знаю бельгийский футбол и эта сборная действительно очень высокого уровня”.

“У них сильная система игры, очень подкованный тактически тренер. Думаю, они сейчас немного под давлением, так что будут играть с двойным желанием против нас. Это давление может подтолкнуть их к более агрессивному и открытому футболу”, – рассказал нападающий.

С 2017 по 2021 год Роман выступал в составе "Гента" (61 гол, 17 ассистов, 151 матч). В 2022-м "Брюгге" оформил трансфер украинца за 17 млн ​​евро.