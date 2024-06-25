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Яремчук: Мы должны сделать нечто невероятное. Надеюсь, что это будет день Украины

Национальная сборная Украины
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Форвард поделился ожиданиями от решающей встречи

Яремчук: Мы должны сделать нечто невероятное. Надеюсь, что это будет день Украины

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

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Роман Яремчук выступал в бельгийском первенстве более 5 лет, поэтому прекрасно знает, как построена футбольная система в этой стране.

“Это топ-сборная. Лукаку, де Брюйне, Доку – все футболисты мирового класса. Нас ждет очень сложный матч. Мы должны сделать что-нибудь невероятное, чтобы взять очки с такой командой. Я надеюсь, что это будет день Украины, а не Бельгии. Отлично знаю бельгийский футбол и эта сборная действительно очень высокого уровня”.

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“У них сильная система игры, очень подкованный тактически тренер. Думаю, они сейчас немного под давлением, так что будут играть с двойным желанием против нас. Это давление может подтолкнуть их к более агрессивному и открытому футболу”, – рассказал нападающий.

С 2017 по 2021 год Роман выступал в составе "Гента" (61 гол, 17 ассистов, 151 матч). В 2022-м "Брюгге" оформил трансфер украинца за 17 млн ​​евро.

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Роман Яремчук
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
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