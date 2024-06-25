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Решко: Не имела права сборная Украины ходить пешком по полю, пока ВСУ защищают страну на передовой
Мнение экс-игрока "Динамо"
fcdynamo.com
Бывший защитник киевского "Динамо" Стефан Решко рассказал, почему сборная Украины начала Евро-2024 с неудачи.
"Не имела права сборная Украины ходить пешком по футбольному полю в тот момент, когда воины ВСУ защищают страну на передовой. Для оправдания вспоминают 2021 год, когда мы уступили Англии со счетом 0:4 в четвертьфинале Евро. Извините, но Румыния — это не Англия! Такое впечатление, что на футбольном поле в Мюнхене лежали мешки, которых румыны легко оббегали.
На самом деле ошибка Лунина во время первого пропущенного гола была ключевой, поэтому неудивительно, что его признали худшим. До этого гола украинцы играли неплохо и владели мячом аж 73%. Но это не значит, что стоит всех собак вешать на одного человека. Почему же команда посыпалась после пропущенного гола? Игроки такого уровня должны уметь выдерживать психологический удар. В конце концов, почему команда так нелепо действовала в моменте с пропущенным третьим голом? Румыны разыгрывали угловой, а наши футболисты за этим наблюдали. Затем они легко впустили соперников в штрафную площадь, а те обвели Мудрика, как фишку. На поле не было элементарной игровой дисциплины.
Ребров получил урок на всю жизнь. Будем надеяться, что он сделает правильные выводы. Но надо, чтобы и игроки опомнились. Ну недопустимо, чтобы футболисты воюющей страны играли матчи Евро без желания. Нация им этого не простит. Обязанность каждого футболиста сборной — выиграть следующие поединки", - сказал Решко.
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