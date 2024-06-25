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Судаков - о взаимодействии с Шапаренко: Если ты понимаешь футбол - тебе нет разницы с кем играть
Комплименты коллеге по амплуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопрос о том, насколько хорошо он взаимодействует с хавбеком "Динамо" Николаем Шапаренко в составе сборной Украины.
"Он невероятный футболист. Он это доказывает своей игрой. Мне кажется, что если ты понимаешь футбол - тебе нет разницы с кем играть. Коля понимает футбол, он техничный футболист, с ним играть одно удовольствие", - сказал Судаков в интервью УАФ.
Напомним, следующий матч "сине-желтые" на групповом этапе проведут сборной Бельгии. Начало - 26 июня, в 16:00 по Киеву.
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