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Судаков - о взаимодействии с Шапаренко: Если ты понимаешь футбол - тебе нет разницы с кем играть

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Судаков - о взаимодействии с Шапаренко: Если ты понимаешь футбол - тебе нет разницы с кем играть

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопрос о том, насколько хорошо он взаимодействует с хавбеком "Динамо" Николаем Шапаренко в составе сборной Украины.

"Он невероятный футболист. Он это доказывает своей игрой. Мне кажется, что если ты понимаешь футбол - тебе нет разницы с кем играть. Коля понимает футбол, он техничный футболист, с ним играть одно удовольствие", - сказал Судаков в интервью УАФ.

Напомним, следующий матч "сине-желтые" на групповом этапе проведут сборной Бельгии. Начало - 26 июня, в 16:00 по Киеву.

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Украина Николай Шапаренко Евро 2024 Георгий Судаков
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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