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Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Украина - Бельгия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Вот и все. Довольно быстро мы приблизились к развязке группового этапа для нашей сборной. Интрига в квартете Е закрутилась максимально, поскольку перед поединком последнего тура все четыре команды имеют в своем активе по 3 зачетных балла.
Таким образом, в заключительном туре национальная сборная Украины Сергея Реброва в Штутгарте сыграет против звездной Бельгии под руководством Доменико Тедеско.
EURO Grp. E
Примечательно, что это будет лишь первая очная встреча украинцев и бельгийцев в истории. Не только на официальном уровне, но и в целом. Хорошая возможность для того, чтобы открыть статистику очных противостояний на хорошей ноте. Тем более, победа над "красными дьяволами" стопроцентно гарантирует нам прямую путевку в плей-офф.
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Матч третьего тура группы E Евро-2024 Украина - Бельгия состоится в среду, 26-го июня, в 19:00. Смотреть матч можно на OTT-платформе MEGOGO в разделе "Спорт" по подписке. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий
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