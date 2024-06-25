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Национальная сборная Украины

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Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Украина - Бельгия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол

Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вот и все. Довольно быстро мы приблизились к развязке группового этапа для нашей сборной. Интрига в квартете Е закрутилась максимально, поскольку перед поединком последнего тура все четыре команды имеют в своем активе по 3 зачетных балла.

Таким образом, в заключительном туре национальная сборная Украины Сергея Реброва в Штутгарте сыграет против звездной Бельгии под руководством Доменико Тедеско.

EURO Grp. E

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 - изображение 1 Румыния
2 1 0 1 3-2 3
2
Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 - изображение 2 Бельгия
2 1 0 1 2-1 3
3
Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 - изображение 3 Словакия
2 1 0 1 2-2 3
4
Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 - изображение 4 Украина
2 1 0 1 2-4 3

Примечательно, что это будет лишь первая очная встреча украинцев и бельгийцев в истории. Не только на официальном уровне, но и в целом. Хорошая возможность для того, чтобы открыть статистику очных противостояний на хорошей ноте. Тем более, победа над "красными дьяволами" стопроцентно гарантирует нам прямую путевку в плей-офф.

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Матч третьего тура группы E Евро-2024 Украина - Бельгия состоится в среду, 26-го июня, в 19:00. Смотреть матч можно на OTT-платформе MEGOGO в разделе "Спорт" по подписке. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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