Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Вот и все. Довольно быстро мы приблизились к развязке группового этапа для нашей сборной. Интрига в квартете Е закрутилась максимально, поскольку перед поединком последнего тура все четыре команды имеют в своем активе по 3 зачетных балла.

Таким образом, в заключительном туре национальная сборная Украины Сергея Реброва в Штутгарте сыграет против звездной Бельгии под руководством Доменико Тедеско.

EURO Grp. E # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Румыния 2 1 0 1 3-2 3 2 Бельгия 2 1 0 1 2-1 3 3 Словакия 2 1 0 1 2-2 3 4 Украина 2 1 0 1 2-4 3

Примечательно, что это будет лишь первая очная встреча украинцев и бельгийцев в истории. Не только на официальном уровне, но и в целом. Хорошая возможность для того, чтобы открыть статистику очных противостояний на хорошей ноте. Тем более, победа над "красными дьяволами" стопроцентно гарантирует нам прямую путевку в плей-офф.

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Матч третьего тура группы E Евро-2024 Украина - Бельгия состоится в среду, 26-го июня, в 19:00. Смотреть матч можно на OTT-платформе MEGOGO в разделе "Спорт" по подписке. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

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