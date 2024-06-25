Госдеп США внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

Россия и Беларусь внесены в список из 13 государств, власти которых финансируют торговлю людьми.

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Как передает Голос Америки, об этом говорится в ежегодном Отчете о торговле людьми за 2024 год, который представил госсекретарь Энтони Блинкен.

Как отмечается, во время презентации доклада Блинкен обратил особое внимание на использование цифровых инструментов в торговле людьми.

"Цифровые инструменты усилили охват, масштаб и скорость торговли людьми. (Торговцы людьми) используют онлайн-платформы для продажи незаконного сексуального контента. Они используют зашифрованные сообщения и цифровые валюты, чтобы избежать обнаружения", - отметил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что торговля людьми - это проблема, которую ни одна страна не может решить самостоятельно.

Отмечается, что по оценкам Международной организации труда, в 2021 году 27,6 млн человек по всему миру занимались принудительным трудом, что на 2,7 млн больше по сравнению с 2016 годом. Из этих 27,6 млн, по оценкам МОТ, 6,3 млн человек находились в условиях принудительной коммерческой сексуальной эксплуатации и 3,9 млн занимались принудительным трудом, навязанным государством.

Как отметила посол по особым поручениям Синди Дайер, "к сожалению, некоторые правительства являются частью проблемы".

Госдепартамент определил 13 стран, власти которых поощряют или финансируют торговлю людьми. Это, в частности, охватывает торговлю людьми в рамках государственных программ, принудительный труд в государственных медицинских учреждениях, сексуальное рабство в правительственных лагерях или использование или вербовку детей-солдат, говорится в отчете.

Так, в 2024 году в список стран-нарушителей были внесены Афганистан, Беларусь, Бирма, Китай, Куба, Эритрея, Иран, Северная Корея, Россия, Южный Судан, Судан, Сирия и Туркменистан.

По словам Дайер, с усилением миграционного кризиса во всем мире, торговля людьми, вероятнее всего, также увеличится.

"Мы призываем правительства предотвращать торговлю людьми и уделять приоритетное внимание проверке мигрантов, которые часто берут взаймы у контрабандистов, а затем становятся уязвимыми для торговцев людьми, когда не могут вернуть деньги", - сказала Дайер.