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Ребров перед матчем с Бельгией рассказал о состоянии Миколенко и Цыганкова
Впереди - важнейший матч с Бельгией
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер
Слова Реброва из Германии передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
"Миколенко уже три дня работает в общей группе. Я доволен, что у нас есть конкуренция на каждую позицию. Все игроки готовы к завтрашней игре.
Цыганков? Он восстанавливается", - сказал Ребров.
Напомним, что матч Украина - Бельгия состоится в среду, 27 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Миколенко получил травму за неделю до Евро в спарринге с Молдавией и пропустил первый матч нашей команды на турнире с Румынией (0:3).
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