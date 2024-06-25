Ребров перед матчем с Бельгией рассказал о состоянии Миколенко и Цыганкова

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем 3-го тура Евро-2024 рассказал о состоянии левого защитника команды Виталия Миколенко, который недавно вернулся после травмы.

Слова Реброва из Германии передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

"Миколенко уже три дня работает в общей группе. Я доволен, что у нас есть конкуренция на каждую позицию. Все игроки готовы к завтрашней игре. Цыганков? Он восстанавливается", - сказал Ребров.

Напомним, что матч Украина - Бельгия состоится в среду, 27 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Миколенко получил травму за неделю до Евро в спарринге с Молдавией и пропустил первый матч нашей команды на турнире с Румынией (0:3).