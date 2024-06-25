  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров перед матчем с Бельгией рассказал о состоянии Миколенко и Цыганкова
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров перед матчем с Бельгией рассказал о состоянии Миколенко и Цыганкова

Национальная сборная Украины

Впереди - важнейший матч с Бельгией

Ребров перед матчем с Бельгией рассказал о состоянии Миколенко и Цыганкова

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем 3-го тура Евро-2024 рассказал о состоянии левого защитника команды Виталия Миколенко, который недавно вернулся после травмы.

Слова Реброва из Германии передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

"Миколенко уже три дня работает в общей группе. Я доволен, что у нас есть конкуренция на каждую позицию. Все игроки готовы к завтрашней игре.

Цыганков? Он восстанавливается", - сказал Ребров.

Напомним, что матч Украина - Бельгия состоится в среду, 27 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Миколенко получил травму за неделю до Евро в спарринге с Молдавией и пропустил первый матч нашей команды на турнире с Румынией (0:3).

По теме
yellow-arrow
Ребров: Не понимаю, почему говорят, что со Словакией мы делали замены на оборону. С Бельгией будем думать о победе
yellow-arrow
Мудрик и Цыганков пропустили предматчевую тренировку сборной Украины перед Бельгией
yellow-arrow
Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Сергей Ребров Украина Бельгия Виктор Цыганков Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
25.06.2024 в 17:55
Та в пиз@у нах, какой восстанавливается, нах.уя он вообще тогда на Евро ехал? Пздц блъ.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
25.06.2024 в 17:55
Та в пиз@у нах, какой восстанавливается, нах.уя он вообще тогда на Евро ехал? Пздц блъ.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости