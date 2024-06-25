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Мудрик и Цыганков пропустили предматчевую тренировку сборной Украины перед Бельгией

Национальная сборная Украины

Видимо, повреждения

Мудрик и Цыганков пропустили предматчевую тренировку сборной Украины перед Бельгией

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в Германии провела предматчевую тренировку перед поединком 3-го тура Евро-2024 с Бельгией.

Первые 15 минут занятий были открыты для прессы, и на ней побывала корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Отмечаем, что защитник Виталий Миколенко работает вместе со всеми, а вот хавбеки Виктор Цыганков и Михаил Мудрик не работали в общей группе.

Напомним, что Цыганков уже на Евро получил повреждение, суть которого остается неизвестным. Отсутствие Мудрика вызывает вопросы. О травме вингера "Челси" ранее не сообщалось, хотя Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции говорил, чтоу некоторых игроков есть небольшие повреждения.

Напомним, что матч Украина - Бельгия состоится в среду, 27 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Мудрик и Цыганков пропустили предматчевую тренировку сборной Украины перед Бельгией - изображение 1

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