Ребров: Не понимаю, почему говорят, что со Словакией мы делали замены на оборону. С Бельгией будем думать о победе

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем 3-го тура Евро-2024 пообщался с журналистами.

Слова Реброва из Германии передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

"Бельгия - очень сильная команда. Перед стартом турнира, все понимали, что Бельгия - фаворит в нашей группе. Но на этом турнире возможно все. В нашей игре со Словакией они имели шансы до того, как мы забили. Бельгия - сильная, серьезная команда, мы уважаем их, но думаем прежде всего о своей игре. Нам надо победить завтра".

"Нам надо найти баланс в игре. У нас нет игроков, которые только обороняются, или только атакуют. Важно, чтобы все понимали свою роль, и выходя на поле помогали друг другу. Очень важно, как мы начнем матч, и как его начнет Бельгия. Будем готовиться. Завтра надо выходить на игру с тем настроением, с которым заканчивали игру со Словакией. Мы прибавили в интенсивности, и заслуженно победили".

"Как Украине строить свою игру, если Бельгии не обязательно побеждать? Мы понимаем обстоятельства, при которых мы можем выйти в следующий раунд. Но мы должны думать о победе, для нас это важно. Мы пытаемся объяснить игрокам различные сценарии, как будет играть Бельгия, мы должны быть готовыми ко всему. Но важно победить".

Читайте также Мудрик и Цыганков пропустили предматчевую тренировку сборной Украины перед Бельгией

"Кадровые вопросы? Всегда есть какие-то повреждения, потому что эти матчи очень изнурительные. В игре со Словакией вся команда пробежала на 10 км больше, чем в игре с Румынией. Это важный фактор. Есть микроповреждения, есть игроки, которые сегодня могут не тренироваться, но я уверен, что завтра все будут готовы".

"Как остановить Де Брюйне? Мы должны остановить не только его. В Бельгии много очень качественных игроков, особенно в атаке, они играют в топ-клубах, и для нас вопрос, как их остановить - это головная боль. Но опять же, мы должны уважать оппонента, но сосредоточиться на своей игре".

"Малиновский? Сколько он минут не играл, он всегда борется на поле, он делает все для команды, и завтра у него есть шанс сыграть".

"Думали ли мы, что в ворота Словакии надо было забить еще один гол? Прежде всего, очень важно, что у нас есть три очка. Не понимаю, почему говорят, что мы делали замены только на усиление защиты. Так не было. Мы не говорили игрокам, которые выходили на замену, что надо обороняться, но ментально мы понимали, что после прошлого поражения очень важно было сохранить этот результат, и для игроков, и для Украины. Не было такого, что мы говорили садиться глубоко в оборону и обороняться, но Словакия пыталась отыграться".

"Справедливо ли, что Украина может вылететь с четырьмя очками, а сборная из другой группы пройти дальше с тремя? Если мы займем последнее место с четырьмя очками, значит мы заслуживаем это четвертое место. Например, если взять вчерашний матч между Хорватией и Италией, я считаю, что эти две сборные заслуживают того, чтобы играть дальше. Таков регламент соревнований и мы должны подстраиваться под этот регламент. Надо думать не о том, что у нас будет четыре очка, а о том, как переиграть Бельгию".

"Если мы не тренируемся на тренировках на сто процентов, мы так и играем. Есть тренировки для восстановления, но и другие. Если мы говорим, что на каждую позицию есть два игрока, то они должны доказывать, что они лучше в тренировочном процессе, если они не будут бороться - то как они это докажут".

"Буду ли я следить за результатом в параллельном матче? Безусловно, у меня будет эта информация, но мы все же должны думать о нашей игре. Если что-то случится в параллельной игре, на нас это должно влиять. Мы должны показать свой максимум"

"Не согласен с тем, что Лукаку уже тот, как раньше. Он очень вертикальный игрок, он большой, но и умеет открываться. Он всегда это делает, я не удивлен, что он в каждой игре имеет моменты благодаря открываниям за спину. Мы должны быть внимательными с этими открываниями".