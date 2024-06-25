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Сидорчук: Мы готовы. Но лучше мы будем молчать о матче с Бельгией, и не говорить что-то громкое

Национальная сборная Украины
Обновлено

Матч с Бельгией - уже в среду

Сидорчук: Мы готовы. Но лучше мы будем молчать о матче с Бельгией, и не говорить что-то громкое

Фото: УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук перед матчем 3-го тура Евро-2024 пообщался с журналистами.

Слова игрока из Германии передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

"Важная игра с Бельгией? Мы готовы. Но лучше мы будем молчать о завтрашнем матче, и не говорить что-то громкое. Мы будем делать все зависящее от нас, и посмотрим, что мы сможем сделать".

"Что меня для меня значит этот матч, как игрока чемпионата Бельгии? В первую очередь хочу поблагодарить граждан Бельгии, у уже есть меня много приятных мгновений в этой стране. Я отводил детей в школу, в магазинах все со мной очень приветливы. Спасибо вам. Но моя семья будет поддерживать завтра Украину, извините".

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"Справедлива ли система с третьими местами? На Евро-2020 мы вышли из группы с тремя очками. Все закономерно".

"Что будет означать для команды возможный выход в плей-офф? Для команды это будет осуществление первой миссии. Для страны? Мы продолжим сказку на три-четыре для всей страны. Все мы понимаем, что сейчас нелегкие времена, Украина в состоянии войны почти 900 дней и каждый такой матч, каждое такое событие значат очень много".

"Относительно результата параллельного матча, у меня недавно был негативный опыт с этим в Бельгии. Надо думать о своей игре, о своем результате".

"Жара? Команды играют в равных условиях, хорошо, что мы начинаем позже, будет прохладнее", - рассказал Сидорчук.

Напомним, что матч Украина - Бельгия состоится в среду, 27 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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