Леоненко: Много голов Украина сама себе привозит. Зинченко с Луниным уже делали подарки

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко накануне матча с Бельгией поделился ожиданиями от игры третьего тура группового этапа Евро-2024 с Бельгией.

"Будем надеяться, что и к нам фортуна повернется лицом. Мы много голов сами себе "привозим". Подарочки соперникам уже на Евро сделали Лунин и Зинченко. Поэтому нам ошибаться вообще нельзя, потому что имеем проблемы с созданием голевых моментов. Будем надеяться, что бельгийцы не только сами будут играть, но и нам позволят. Тогда в контратаке попробуем забить", - сказал Леоненко.