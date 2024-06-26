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Леоненко: Много голов Украина сама себе привозит. Зинченко с Луниным уже делали подарки

Национальная сборная Украины

Рецепт победы от "Леона"

Леоненко: Много голов Украина сама себе привозит. Зинченко с Луниным уже делали подарки

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко накануне матча с Бельгией поделился ожиданиями от игры третьего тура группового этапа Евро-2024 с Бельгией.

"Будем надеяться, что и к нам фортуна повернется лицом. Мы много голов сами себе "привозим". Подарочки соперникам уже на Евро сделали Лунин и Зинченко. Поэтому нам ошибаться вообще нельзя, потому что имеем проблемы с созданием голевых моментов. Будем надеяться, что бельгийцы не только сами будут играть, но и нам позволят. Тогда в контратаке попробуем забить", - сказал Леоненко.

Напомним, поединок между Украиной и Бельгией состоится сегодня, 26 июня, в 19:00 по киевскому времени.

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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Александр Бураков
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