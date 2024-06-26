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Национальная сборная Украины

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18 лет - исторической победе Украины над Швейцарией на ЧМ-2006: вспомните стартовый состав нашей сборной в том матче? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

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18 лет - исторической победе Украины над Швейцарией на ЧМ-2006: вспомните стартовый состав нашей сборной в том матче? Квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ровно 18 лет назад, 26 июня 2006 года, сборная Украины провела один из самых выдающихся матчей в своей истории. Тогда в 1/8 финала чемпионата мира – 2006 года "сине-желтые" впервые сыграли в плей-офф мундиаля и сразу вышли в четвертьфинал, пройдя по пенальти команду Швейцарии. Надеемся, что эта дата будет для нас положительной и на Евро-2024.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав сборной Украины против Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2006. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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Украина Национальная сборная Украины квиз от UA-Футбол
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