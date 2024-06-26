Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч Евро-2024 против Бельгии

Пресс-служба УАФ обнародовала заявку сборной Украины на поединок третьего тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Бельгии.

В список попали все 26 футболистов, в том числе Виталий Миколенко с Виктором Цыганковым, которые пропускали последнюю игру из-за повреждений, а также не принявший участие в предматчевой тренировке Михаил Мудрик.

Заявка сборной Украины на матч с Бельгией:

Голкиперы: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков,

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Напомним, начало игры - в 19:00 по Киеву.