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Ярмоленко: Сегодняшнее поколение в Украине является самым лучшим и самым перспективным
Мнение опытного форварда
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко сравнил разные поколения в национальной команде, и назвал главную причину, почему нынешний состав является лучшим из них.
"Лучший состав Украины за все время? Много поколений прошло за сборную за то время пока я играл, очень много классных футболистов было. Кого-то выделять ... не дай Бог кого-то забуду или кто-то обидится.... Скажу, что по моему мнению, сегодняшнее поколение является, наверное, лучшим и самым перспективным, потому что многие футболисты играют в Европе в лучших лигах мира, но конечно за команду говорят ее результаты, поэтому увидим что будет после этого Евро", - сказал Андрей в интервью ВЗБІРНА.
В составе сборной Украины Ярмоленко выступает с 2009 года.
Сегодня в 19:00 "сине-желтые" сыграют против Бельгии в рамках группового этапа Евро-2024.
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