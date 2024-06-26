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Ярмоленко: Сегодняшнее поколение в Украине является самым лучшим и самым перспективным

Национальная сборная Украины

Мнение опытного форварда

Ярмоленко: Сегодняшнее поколение в Украине является самым лучшим и самым перспективным

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко сравнил разные поколения в национальной команде, и назвал главную причину, почему нынешний состав является лучшим из них.

"Лучший состав Украины за все время? Много поколений прошло за сборную за то время пока я играл, очень много классных футболистов было. Кого-то выделять ... не дай Бог кого-то забуду или кто-то обидится.... Скажу, что по моему мнению, сегодняшнее поколение является, наверное, лучшим и самым перспективным, потому что многие футболисты играют в Европе в лучших лигах мира, но конечно за команду говорят ее результаты, поэтому увидим что будет после этого Евро", - сказал Андрей в интервью ВЗБІРНА.

В составе сборной Украины Ярмоленко выступает с 2009 года.

Сегодня в 19:00 "сине-желтые" сыграют против Бельгии в рамках группового этапа Евро-2024.

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Андрей Ярмоленко Украина Евро 2024
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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cucumber (Киев)
26.06.2024 в 12:09
Хлопці, покажіть ГРУ, за яку, з будь-яким рахунком вона б не завершилася, вам не буде соромно. Хай щастить! вася огурцов
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Комментарии 1
cucumber (Киев)
26.06.2024 в 12:09
Хлопці, покажіть ГРУ, за яку, з будь-яким рахунком вона б не завершилася, вам не буде соромно. Хай щастить! вася огурцов
Ответить
0
0

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