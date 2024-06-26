Ярмоленко: Сегодняшнее поколение в Украине является самым лучшим и самым перспективным

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко сравнил разные поколения в национальной команде, и назвал главную причину, почему нынешний состав является лучшим из них.

"Лучший состав Украины за все время? Много поколений прошло за сборную за то время пока я играл, очень много классных футболистов было. Кого-то выделять ... не дай Бог кого-то забуду или кто-то обидится.... Скажу, что по моему мнению, сегодняшнее поколение является, наверное, лучшим и самым перспективным, потому что многие футболисты играют в Европе в лучших лигах мира, но конечно за команду говорят ее результаты, поэтому увидим что будет после этого Евро", - сказал Андрей в интервью ВЗБІРНА.