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Стало известно, в каком комплекте формы сборная Украины выйдет на матч с Бельгией

Национальная сборная Украины

Расцветка номинальных хозяев поля

Стало известно, в каком комплекте формы сборная Украины выйдет на матч с Бельгией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 26 июня в Штутгарте на "Арена Штутгарт" сборная Украины проведет свой последний матч группового раунда Евро-2024, против команды Бельгии. Начало игры - в 19:00 по киевскому времени.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Бельгийская команда сыграет в голубом.

Стало известно, в каком комплекте формы сборная Украины выйдет на матч с Бельгией - изображение 1

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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okolegko (Київ)
26.06.2024 в 14:06
Супер, супер, супер Тепер навіть у разі програшу нас спіткає вихід з групи
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Комментарии 2
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okolegko (Київ)
26.06.2024 в 14:06
Супер, супер, супер Тепер навіть у разі програшу нас спіткає вихід з групи
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
26.06.2024 в 13:34
Коричневые трусы? Белги уже приготовились?
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0
1

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