Национальная сборная Украины
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Стало известно, в каком комплекте формы сборная Украины выйдет на матч с Бельгией
Расцветка номинальных хозяев поля
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26 июня в Штутгарте на "Арена Штутгарт" сборная Украины проведет свой последний матч группового раунда Евро-2024, против команды Бельгии. Начало игры - в 19:00 по киевскому времени.
Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Бельгийская команда сыграет в голубом.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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okolegko (Київ)
26.06.2024 в 14:06
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