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В пять защитников, без Зинченко и Мудрика. Стартовые составы на матч Евро-2024 Украина - Бельгия
Стартовые составы на решающий матч в группе
Фото Олександра Гливинського - УАФ
Сегодня, 26 июня, сборная Украины проведет свой заключительный матч на групповом этапе Евро-2024. В соперниках нашей команды – грозная сборная Бельгии.
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Матч начнется в 19:00, и уже известны стартовые составы команд.
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Тымчик, Бражко, Судаков, Шапаренко, Довбик, Яремчук
Запасные: Бущан, Лунин, Конопля, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Зубков, Бондарь, Ванат, Михайличенко
Бельгия: Кастельс, Кастань, Теате, Фас, Вертонген, Тилеманс, Онана, де Брюйне, Троссард, Доку, Лукаку
Запасные: Каминский, Селс, Дебаст, де Кейпер, Вранкс, Мангаля, Вермерен, де Кетеларе, Бакайоко, Опенда, Карраско
Напомним, что у всех четырех команд в группе после 2-х туров по 3 очка, но Украина замыкает таблицу из-за худшей разницы мячей.
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Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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