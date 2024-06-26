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В пять защитников, без Зинченко и Мудрика. Стартовые составы на матч Евро-2024 Украина - Бельгия

Национальная сборная Украины
Обновлено

Стартовые составы на решающий матч в группе

В пять защитников, без Зинченко и Мудрика. Стартовые составы на матч Евро-2024 Украина - Бельгия

Фото Олександра Гливинського - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 июня, сборная Украины проведет свой заключительный матч на групповом этапе Евро-2024. В соперниках нашей команды – грозная сборная Бельгии.

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Матч начнется в 19:00, и уже известны стартовые составы команд.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Тымчик, Бражко, Судаков, Шапаренко, Довбик, Яремчук

Запасные: Бущан, Лунин, Конопля, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Зубков, Бондарь, Ванат, Михайличенко

Бельгия: Кастельс, Кастань, Теате, Фас, Вертонген, Тилеманс, Онана, де Брюйне, Троссард, Доку, Лукаку

Запасные: Каминский, Селс, Дебаст, де Кейпер, Вранкс, Мангаля, Вермерен, де Кетеларе, Бакайоко, Опенда, Карраско

Напомним, что у всех четырех команд в группе после 2-х туров по 3 очка, но Украина замыкает таблицу из-за худшей разницы мячей.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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Комментарии
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ulik72 (Київ 02121)
26.06.2024 в 18:49
Циганков талановитий, але кришталевий
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Комментарии 5
ulik72 (Київ 02121)
26.06.2024 в 18:49
Циганков талановитий, але кришталевий
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0
0
Djarik
26.06.2024 в 18:27
Як же цей Циганков вже зає...своїми травмами
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0
Зритель (Харьков)
26.06.2024 в 18:24
Циганкова та Мудрика навіть у запасі нема. Травми чи що?
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0
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Термит (Київ)
26.06.2024 в 18:17
Капець, будемо грати без замін - нема ким пісилювати (((
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0
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маматрахер228 (Киев)
26.06.2024 в 18:50
Ярмола наша надія!
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