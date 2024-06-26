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Ярмоленко: Мне уже так надоели журналисты, которые постоянно спрашивают, когда я побью рекорд Шевченко
А может, на этом Евро? А может, в сегодняшнем матче
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Ветеран
Напомним, что у Ярмоленко 46 голов за сборную, а у Шевченко – 48.
"Мне уже так надоели журналисты, которые это спрашивают. Может, люди посмотрят и перестанут задавать вопросы про рекорд. Для меня это четвертое Евро, и мне приятно, что я нахожусь тут, что я играю на таком турнире и отдаю силы за страну. Это классно.
Ну, побью я рекорд Андрея Николаевича... Вы один день напишете про этот рекорд. Я и так останусь в истории команды.
Для меня важно быть частью команды, а голы – это такое. Выйдет побить рекорд – хорошо, нет – значит, Андрей Шевченко заслуживает быть первым", – сказал Ярмоленко.
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