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Ярмоленко: Мне уже так надоели журналисты, которые постоянно спрашивают, когда я побью рекорд Шевченко

Национальная сборная Украины
Обновлено

А может, на этом Евро? А может, в сегодняшнем матче

Ярмоленко: Мне уже так надоели журналисты, которые постоянно спрашивают, когда я побью рекорд Шевченко

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Ветеран сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о возможности обойти Андрея Шевченко и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Напомним, что у Ярмоленко 46 голов за сборную, а у Шевченко – 48.

"Мне уже так надоели журналисты, которые это спрашивают. Может, люди посмотрят и перестанут задавать вопросы про рекорд. Для меня это четвертое Евро, и мне приятно, что я нахожусь тут, что я играю на таком турнире и отдаю силы за страну. Это классно.

Ну, побью я рекорд Андрея Николаевича... Вы один день напишете про этот рекорд. Я и так останусь в истории команды.

Для меня важно быть частью команды, а голы – это такое. Выйдет побить рекорд – хорошо, нет – значит, Андрей Шевченко заслуживает быть первым", – сказал Ярмоленко.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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