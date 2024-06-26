Ярмоленко: Мне уже так надоели журналисты, которые постоянно спрашивают, когда я побью рекорд Шевченко

Ветеран сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о возможности обойти Андрея Шевченко и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Напомним, что у Ярмоленко 46 голов за сборную, а у Шевченко – 48.

"Мне уже так надоели журналисты, которые это спрашивают. Может, люди посмотрят и перестанут задавать вопросы про рекорд. Для меня это четвертое Евро, и мне приятно, что я нахожусь тут, что я играю на таком турнире и отдаю силы за страну. Это классно.

Ну, побью я рекорд Андрея Николаевича... Вы один день напишете про этот рекорд. Я и так останусь в истории команды.

Для меня важно быть частью команды, а голы – это такое. Выйдет побить рекорд – хорошо, нет – значит, Андрей Шевченко заслуживает быть первым", – сказал Ярмоленко.