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Фещук: Честно говоря, ожидал на Евро немного более качественной игры со стороны нашей сборной
Наверное, у всех нас были немного завышенные ожидания
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок "Таврии" Максим Фещук поделился ожиданиями от матча Евро-2024 Украина – Бельгия.
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"Ожидания только одни: верю в победу наших казаков. Это один результат, который удовлетворяет меня. Почему не сыграть на победу? Даже в случае ничьей, я себе так насчитал, мы можем иметь четвертое место, если Румыния и Словакия также сыграют вничью. Где-то ничейный результат, наверное, был бы неплохим, но для чего играть так, когда надо играть на победу? В принципе, так, как футболисты сборной Украины в интервью рассказывают.
Я, честно говоря, ожидал немного более качественной игры со стороны нашей сборной. На самом деле, потому что очень классные футболисты и классная команда. Возможно, у всех болельщиков даже немножко завышенные ожидания. Но это заслуга ребят, что они подняли так планку, подняли ожидания от них. Поэтому я еще раз говорю, Бельгия – это топ-команда.
При всем уважении к Румынии и Словакии – это совсем другой уровень. Вернусь к нашей товарищеской игре с немцами, где мы сыграли 0:0. Такого плана можно где-то с бельгийцами сравнить. Надо сыграть на результат. Здесь и от тренеров будет многое зависеть. Правильно подобрать стартовый состав, все рассчитать, все посчитать. Нужно играть на результат", - сказал Фещук.
Напомним, что матч Украина – Бельгия начнется в 19:00. UA-Футбол проведет
Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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