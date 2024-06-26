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Мудрик и Цыганков с Бельгией не сыграют. Вероятно, из-за повреждений
Оба игрока вне заявки на сегодняшний матч
Фото Андрія Ющака - УАФ
Михаил Мудрик и Виктор Цыганков полностью пропустят матч Украины против Бельгии.
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Вероятно, из-за повреждений. Оба игрока вчера тренировались индивидуально.
Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во флеш-комментарии УЕФА перед матчем.
Мудрик играл в обоих предыдущих матчах Украины на Евро - против Румынии и Словакии. Зато Цыганков пропустит вторую игру подряд, он также не играл со словаками.
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Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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