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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Мудрик и Цыганков с Бельгией не сыграют. Вероятно, из-за повреждений

Национальная сборная Украины
Обновлено

Оба игрока вне заявки на сегодняшний матч

Мудрик и Цыганков с Бельгией не сыграют. Вероятно, из-за повреждений

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Михаил Мудрик и Виктор Цыганков полностью пропустят матч Украины против Бельгии.

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Вероятно, из-за повреждений. Оба игрока вчера тренировались индивидуально.

Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во флеш-комментарии УЕФА перед матчем.

Мудрик играл в обоих предыдущих матчах Украины на Евро - против Румынии и Словакии. Зато Цыганков пропустит вторую игру подряд, он также не играл со словаками.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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Сергей Ребров Украина Виктор Цыганков Михаил Мудрик
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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 18:44
Вот и отмазка готова для Сирьоньки
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Комментарии 4
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 18:44
Вот и отмазка готова для Сирьоньки
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1
0
dalexx (Украина)
26.06.2024 в 18:44
Без Мудрика це нормально. А без Циганкова це втрата
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 18:46
Ну да, без Мудрика нормально - у нас же на левый фланг конкуренция 10 человек)))
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Зритель (Харьков)
26.06.2024 в 18:34
Якщо ключові гравці травмуються у вирішальний момент - щось не так було з підготовкою до турніру.
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