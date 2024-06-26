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Судаков и Тымчик проводят свои юбилейные матчи за сборную Украины
Для обоих матч с Бельгией - 20-й за национальную команду
instagram.com/sudakov_11
Для двух игроков
Для защитника Александра Тымчика и полузащитника Георгия Судакова, которые вышли в стартовом составе на поединок, это 20-й матч за национальную команду.
Тымчик дебютировал в 2020 году, успел забить 1 гол и сделать 4 результативные передачи. У Судакова с момента дебюта в 2021 году 2 гола и 4 результативные передачи.
UA-Футбол проведет
Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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