Судаков и Тымчик проводят свои юбилейные матчи за сборную Украины

Для двух игроков сборной Украины матч 3-го тура Евро-2024 стал юбилейным за сборную Украины.

Для защитника Александра Тымчика и полузащитника Георгия Судакова, которые вышли в стартовом составе на поединок, это 20-й матч за национальную команду.

Тымчик дебютировал в 2020 году, успел забить 1 гол и сделать 4 результативные передачи. У Судакова с момента дебюта в 2021 году 2 гола и 4 результативные передачи.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция поединка.