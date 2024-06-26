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Зинченко заменил Миколенко в матче против Бельгии, Виталий ощутил боль в ноге
Виталий почувствовал боль в ноге
Фото: Олександр Приходько/UA-Football
На 57-й минуте произошла замена в составе Украины в матче против Бельгии.
Виталий Миколенко почувствовал боль в ноге и был вынужден покинуть поле.
На его позицию выходит Александр Зинченко.
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Текущий счет в матче Украина - Бельгия 0:0 (71-я минута).
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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