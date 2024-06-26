Евро-2024. Украина - Бельгия 0:0. Вылетаем при хорошей игре

Третья ротация состава от Сергея Реброва за три матча группового этапа. И на этот раз тотальная. Как и ожидалось в прогнозе, мы вышли в линию из трех центрбеков с появлением Сватка на поле, чтобы сдерживать Лукаку и компанию. В целом наша схема выглядела в формате 5-3-2, с парой форвардов на острие Довбик - Яремчук. К тому же, впервые в старте вышел Миколенко. И нужно отметить, что по аналогии с контрольным матчем против немцев, это работало.

В первые минуты довольно неожиданно, однако именно мы чаще подходили к воротам соперника. "Красные дьяволы" тоже не отсиживались и атаковали, однако "сине-желтые" эпизодами выглядели даже острее.

Нравилась монолитность и структура, которой практически не было в поединках против Словакии и Румынии. К тому же мы чаще начали включать активный прессинг и высоко встречали подопечных Доменико Тедеско.

В составе бельгийцев самым опасным, однозначно, был Кевин де Брюйне. Звездный хавбек несколько раз побеспокоил Трубина. С нашей же стороны чаще всего пробивал Яремчук. Однако, то защитники Бельгии блокировали удары, то ситуацию контролировал Кастельс. В целом все было неплохо, но глядя на параллельной матч в квартете, нас всё ещё не устраивали нули... Во второй половине встречи необходимо было еще прибавлять.

Очень жаль, что мы только в последних трех таймах в группе начали реально играть. К сожалению, этой интенсивности очень не хватало на старте форума в Германии. Украинские футболисты и тренерский штаб наконец-то сделали правильные выводы. Даже сам Сергей Станиславович на этот раз не стал тянуть с заменами до самого конца, и на аж 70-й минуте освежил атакующую линию.

Старт второго тайма был за бельгийцами, в плане инициативы. Однако, не моментов. Доку часто разрывал свой левый фланг на скорости, однако до конкретики практически не доходило. В последней же трети матча мы начали давить с новой силой. Здесь уже Довбык бил активнее Яремчука в контексте ударов, но мяч у лучшего бомбардира Ла Лиги никак не ложился на ногу. "Сине-желтые", зная о необходимости забивать, неслись вперед и пробовали различные методы для взятия ворот. Руслан Малиновский даже пытался исполнить "сухой лист" с углового. Но кожаный ну никак не хотел лезть в ворота "красных дьяволов"...

Один вопрос только возникал. Ну почему с таким же настроем нельзя было сыграть против злосчастной и далеко не самой сильной Румынии?!

Концовка поединка в Штутгарте была абсолютно показательной. Бельгийцы будто какой-то аутсайдер удерживали ничейный результат и большими силами садились на свою половину. Однозначно, это лебединая песня золотого поколения Бельгии. Подопечным же Реброва удалось организовать настоящий финальный штурм ворот Кастельса. Убийственная возможность была у Судакова, но Георгий направил мяч прямо в стража ворот бельгийцев.

Вылетаем. Очень обидно на самом деле вылетаем. И виноваты, как бы это ни звучало, мы сами. Недооценка румын и переоценка собственных сил сыграла злую шутку со сборной Украины в первом туре. Далее был хороший второй тайм против словаков, и два неплохих тайма против Бельгии. Словакия и Румыния, максимально неожиданно ожидаемо, расписали комфортную для обоих ничью и отправили нас домой. Имеем первый сухой матч в истории для нашей сборной на чемпионатах Европы. Но толку от этого...

Теперь интрига уже закручивается вокруг должности наставника главной команды страны. Уволит ли Шевченко Реброва, или лимит доверия еще не исчерпан? Потому что, кажется, что Сергей Станиславович перемудрил сам себя. Или, возможно, просто не знал что делать из-за недостаточной компетентности? И как оценит работу наставника глава комитета сборных. А, стоп, это же сам Ребров.

В любом случае, ответы на эти вопросы мы узнаем в ближайшем будущем (наверное). Однако, однозначно, хочется их услышать. Почему так сложилось, или все максимально банально просто - и это просто наш лимит...

Фото: Александр Приходько/UA-Football

Третий тур группы E, Евро-2024

Среда, 26-е июня

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

Украина - Бельгия 0:0

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Сваток (Ярмоленко 81), Матвиенко, Миколенко (Зинченко 58) - Шапаренко (Малиновский 70), Бражко (Степаненко 70), Судаков - Яремчук (Ванат 70), Довбик.

Запасные: Бущан, Лунин, Конопля, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Зубков, Бондарь, Ванат, Михайличенко.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Бельгия: Кастельс - Вертонген, Фас, Теат, Кастань - де Брюйне, Онана, Тилеманс (Мангаля 61) - Доку (Бакайоко 77), Лукаку (Опенда 90), Троссар (Караско 62).

Запасные: Камински, Селс, Дебаст, Карраско, Вранкс, де Кетеларе, Мангаля, Бакайоко, Опенда, Вермерен, де Кейпер.

Главный тренер: Доменико Тедеско.

Предупреждения Фас 43, Онана 69.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншейв, Англия)