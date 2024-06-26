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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евро-2024. Украина - Бельгия 0:0. Вылетаем при хорошей игре

Национальная сборная Украины
Обновлено

А если бы не матч с румынами...

Евро-2024. Украина - Бельгия 0:0. Вылетаем при хорошей игре

Фото: Олександр Приходько/UA-Football

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ротация состава от Сергея Реброва за три матча группового этапа. И на этот раз тотальная. Как и ожидалось в прогнозе, мы вышли в линию из трех центрбеков с появлением Сватка на поле, чтобы сдерживать Лукаку и компанию. В целом наша схема выглядела в формате 5-3-2, с парой форвардов на острие Довбик - Яремчук. К тому же, впервые в старте вышел Миколенко. И нужно отметить, что по аналогии с контрольным матчем против немцев, это работало.

Евро-2024. Украина - Бельгия 0:0. Вылетаем при хорошей игре - изображение 1

В первые минуты довольно неожиданно, однако именно мы чаще подходили к воротам соперника. "Красные дьяволы" тоже не отсиживались и атаковали, однако "сине-желтые" эпизодами выглядели даже острее.

Нравилась монолитность и структура, которой практически не было в поединках против Словакии и Румынии. К тому же мы чаще начали включать активный прессинг и высоко встречали подопечных Доменико Тедеско.

Евро-2024. Украина - Бельгия 0:0. Вылетаем при хорошей игре - изображение 2

В составе бельгийцев самым опасным, однозначно, был Кевин де Брюйне. Звездный хавбек несколько раз побеспокоил Трубина. С нашей же стороны чаще всего пробивал Яремчук. Однако, то защитники Бельгии блокировали удары, то ситуацию контролировал Кастельс. В целом все было неплохо, но глядя на параллельной матч в квартете, нас всё ещё не устраивали нули... Во второй половине встречи необходимо было еще прибавлять.

Евро-2024. Украина - Бельгия 0:0. Вылетаем при хорошей игре - изображение 3

Очень жаль, что мы только в последних трех таймах в группе начали реально играть. К сожалению, этой интенсивности очень не хватало на старте форума в Германии. Украинские футболисты и тренерский штаб наконец-то сделали абсолютно правильные выводы. Даже сам Сергей Станиславович на этот раз не стал тянуть с заменами, и во второй половине встречи освежил атакующую линию.

Евро-2024. Украина - Бельгия 0:0. Вылетаем при хорошей игре - изображение 4

Старт второго тайма был за бельгийцами, в плане инициативы. Однако, не моментов. Доку часто разрывал свой левый фланг на скорости, однако до конкретики практически не доходило. В последней же трети матча мы начали давить с новой силой. Здесь уже Довбык бил активнее Яремчука в контексте ударов, но мяч у лучшего бомбардира Ла Лиги никак не ложился на ногу. "Сине-желтые", зная о необходимости забивать, неслись вперед и пробовали различные методы для взятия ворот. Руслан Малиновский даже пытался исполнить "сухой лист" с углового. Но кожаный ну никак не хотел лезть в ворота "красных дьяволов"...

Евро-2024. Украина - Бельгия 0:0. Вылетаем при хорошей игре - изображение 5

Один вопрос только возникал. Ну почему с таким же настроем нельзя было сыграть против злосчастной и далеко не самой сильной Румынии?!

Концовка поединка в Штутгарте была абсолютно показательной. Бельгийцы будто какой-то аутсайдер удерживали ничейный результат и большими силами садились на свою половину. Однозначно, это лебединая песня золотого поколения Бельгии. Подопечным же Реброва удалось организовать настоящий финальный штурм ворот Кастельса. Убийственная возможность была у Судакова, но Георгий направил мяч прямо в стража ворот бельгийцев.

Евро-2024. Украина - Бельгия 0:0. Вылетаем при хорошей игре - изображение 6

Вылетаем. Очень обидно на самом деле вылетаем. И виноваты, как бы это ни звучало, мы сами. Недооценка румын и переоценка собственных сил сыграла злую шутку со сборной Украины в первом туре. Далее был хороший второй тайм против словаков, и два неплохих тайма против Бельгии. Словакия и Румыния, максимально неожиданно ожидаемо, расписали комфортную для обоих ничью и отправили нас домой. Имеем первый сухой матч в истории для нашей сборной на чемпионатах Европы. Но толку от этого...

Теперь интрига уже закручивается вокруг должности наставника главной команды страны. Уволит ли Шевченко Реброва, или лимит доверия еще не исчерпан? Потому что, кажется, что Сергей Станиславович перемудрил сам себя. Или, возможно, просто не знал что делать из-за недостаточной компетентности? И как оценит работу наставника глава комитета сборных. А, стоп, это же сам Ребров.

Евро-2024. Украина - Бельгия 0:0. Вылетаем при хорошей игре - изображение 7

В любом случае, ответы на эти вопросы мы узнаем в ближайшем будущем (наверное). Однако, однозначно, хочется их услышать. Почему так сложилось, или все максимально банально просто - и это просто наш лимит...

Евро-2024. Украина - Бельгия 0:0. Вылетаем при хорошей игре - изображение 8

Фото: Александр Приходько/UA-Football

Третий тур группы E, Евро-2024

Среда, 26-е июня

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

Украина - Бельгия 0:0

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Сваток (Ярмоленко 81), Матвиенко, Миколенко (Зинченко 58) - Шапаренко (Малиновский 70), Бражко (Степаненко 70), Судаков - Яремчук (Ванат 70), Довбик.

Запасные: Бущан, Лунин, Конопля, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Зубков, Бондарь, Ванат, Михайличенко.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Бельгия: Кастельс - Вертонген, Фас, Теат, Кастань - де Брюйне, Онана, Тилеманс (Мангаля 61) - Доку (Бакайоко 77), Лукаку (Опенда 90), Троссар (Караско 62).

Запасные: Камински, Селс, Дебаст, Карраско, Вранкс, де Кетеларе, Мангаля, Бакайоко, Опенда, Вермерен, де Кейпер.

Главный тренер: Доменико Тедеско.

Предупреждения Фас 43, Онана 69.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншейв, Англия)

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1 голосов
Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.06.2024 в 21:45
"Хороша гра"?Катати м'яч поперек поля?Коли тобі конче треба забивати грати "на нуль"?
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Комментарии 110
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.06.2024 в 21:45
"Хороша гра"?Катати м'яч поперек поля?Коли тобі конче треба забивати грати "на нуль"?
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Американец 2000
26.06.2024 в 21:42
Все выигранные матчи при Реброве вытягивались на жилах и мастерстве некоторых футболистов !!! Никакой тренерской мысли не было (((( Конечно Шева - его друг и он его не уберёт ((((( Шеву и самого всунули в сборную по блату вместо неуместного Суркисам Маркевича ((((( Так что в ближайшее время придётся терпеть этот динамовский маразм ((((( Пока Суркисы рулят в нашем футболе - ничего хорошего не будет ((((((
sticker
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LEVgcUqs (Чернігів)
26.06.2024 в 21:46
Дурень і не лікується. Все одно , що в політиці зараз все звалювати на Порошенка.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.06.2024 в 21:38
Судаков взагалі нічого не показав, хоча на нього була суперставка. Нічого, свого часу італійці вилетіли з 5 очками
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tekutiev (донецк,Украина)
26.06.2024 в 21:42
подстилка дырявая твои не лучше.поменьше динамовских сердец и ценителей конспектов лобановского в сборную
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Fata Morgana (Запорожье)
26.06.2024 в 21:36
Надо менять систему где четыре третьих команды выходят в плей офф на основании подсчёта очков в группах на общий подсчет очков именно среди этих команд. И тогда мы с 4-мя очками опередили бы и Венгрию и Словению и ещё может кое кого. Мысль понятна?
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same tak(Україна)
26.06.2024 в 21:38
нужно играть в каждом матче,а не трепать языками.понятно?никто систему менять не будет
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vlapa (Киев)
26.06.2024 в 21:41
Лучше 16 команд и без третьих мест
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oda1979 (Запорожье)
26.06.2024 в 21:47
Я вас всех помирю; Шапаренко и Судаков оба нулевые
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Геродот (Винница)
26.06.2024 в 21:35
Не согласен с заголовком о хорошей игре. Первую игру с румынами профукали начисто, в игре со Словакией вытянули на жилах и забили победный гол лишь незадолго до конца игры, а сегодня играли слишком осторожно, боясь пропустить. На мой взгляд, надо было больше рисковать, тем более, что Лукаку сегодня больше играл роль эдакой страшилки, чем реально угрожал нашими воротам. Ведь кроме одного удара по нашим воротам в первом тайме он ничем не запомнился. Да, игра в 5 защитников себя оправдала, раз не пропустили, а забивать кто будет? К сожалению не оправдали надежд ни Довбик, ни Яремчук, ни атакующие полузащитники Судаков и Шапаренко. Говорят, у победы много родителей, а у поражения - один. Это главный тренер. Думаю, в немалой мере это справедливо. Не сумел Ребров как следует настроить команду на борьбу, не отработал как следует переход от обороны в атаку, а многомиллионные ценники на отдельный игроков создали впечатление, что выиграть такую слабую групу можно легко. Но увы. Не думаю, что Шева уволит своего дружбана Реброва, но думаю что и ФФУ следует далее более внимательно подходить к выбору главного тренера, ведь одно дело побеждать в слабеньком чемптонате Венгрии или у арабов, а другое дело ЧЕ или мира, где надо выгрызать каждое очко.
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oda1979 (Запорожье)
26.06.2024 в 21:43
Ну так защищаться как бы чуток легче, чем креативить. В Шапаренко влюблен Суркис младший. На Судаков думает Палкин навариться. Циган стеклянный. Мудрик безголовый бегун. Остальных в сборную не вызывают, все места уже заняты. Довбик с Яремчуковым в принципе ок. Нужен еще маленький вертлявый бегунок.
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pilips111 (Чернигов)
26.06.2024 в 21:34
Вот, если бы одна лучшая команда, занявшая 4 место проходила, то тогда да. Надежда на то, что кого-то , кто вышел в плэй оф , дисквалифицируют за какую-то фигню)))
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same tak(Україна)
26.06.2024 в 21:32
главным тренером сборной должен быть иностранный специалист
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 21:33
Тим паче багато легіонерів у збірній, то більш меньш мають знати англійську... Зарубіжний тренер був би на часі .. Я би тренера румун би запросив...
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Caballero (DC)
26.06.2024 в 21:31
Хто більше всіх програв на цьому чемпі, то це Лунін. Хана йому в Реалі.
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Американец 2000
26.06.2024 в 21:46
Трубин потому и играет лучше , что является основным в Бенфике ! И его не швыряют как использованную тряпку после плохого матча ! Ему доверяют всегда ! А Лунин там в Реале как мальчик на побегушках , на него плюют все там начиная с тренера (((( Уходить ему срочно надо из Реала !!!
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Зритель (Харьков)
26.06.2024 в 21:31
За статистикою групових турнірів - найкращий виступ України на ЄВРО в історії. Вперше набрали більше 3-х очок. Вперше не пропустили (до цього пропускали у 13 матчах поспіль). Вилетіли тому, що Бельгія програла Словаччині. А перемагати Бельгію на замовлення - це не наш рівень.
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 21:32
Это и будет говорить Ребров на прессухе
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pilips111 (Чернигов)
26.06.2024 в 21:30
Всё началось из-за двух идиотов - Матвиенко, вечно пасующий назад, ну и Лунин.
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same tak(Україна)
26.06.2024 в 21:35
а кто в матче с румынами отдал пас матвиенко?и что делали в том моменте остальные игроки сборной?
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pilips111 (Чернигов)
26.06.2024 в 21:37
Там были некритичные пасы, а вот Матвиенко отдал критичный
 
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tekutiev (донецк,Украина)
26.06.2024 в 21:44
почему лунин не вынес как надо,а попытался отдать пас мудрику?
 
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ФутбольнийГеній (Рівне)
26.06.2024 в 21:28
Так це що, півфінала не буде?
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oda1979 (Запорожье)
26.06.2024 в 21:28
Будет. Но без нас
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 21:31
Так, Чеферін тільки що сказав, що без України півфінали скасовуються, відразу фінал буде
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ВиктАн
26.06.2024 в 21:26
Ребров найслабше місце СбУ
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ВиктАн
26.06.2024 в 21:25
Ярмоленка і Ваната в такій ситуації міг випустити тільки той хто не хотів перемогти. Сироту Реброва на вихід- саме слабке місце це головний тренер)
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Американец 2000
26.06.2024 в 21:31
Ярмоленко и Ванат - вообще не должны были попасть в сборную (((( Мне никогда не нравился Шапаренко , но сегодня он играл нормально - зачем он его убрал ??? Короче Ребров - это не дно , а намного ниже - днище ((((
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oda1979 (Запорожье)
26.06.2024 в 21:25
Трубин плюс линия оборона ок, если Седан на лавочке сидит.полузащита перепуганные пингвины. Нападение без полузащиты оценивать такое себе. Прощаться с Ярмолой, степой и сидором. Седана в расширенный список. Сборной он и нах не нужен. Сирожу тоже нах. На один цикл можно подписать Мирона.
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 21:29
дуже слушна думка, +++
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tekutiev (донецк,Украина)
26.06.2024 в 21:46
кому нужен твой маркевич?
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oda1979 (Запорожье)
26.06.2024 в 21:49
Сахтер обтекай.
 
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vlapa (Киев)
26.06.2024 в 21:24
Дві нічиї в останньому турі !! Досить неочікувано. Але 4 очка - найкращий результат групових етапів України на Євро
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
26.06.2024 в 21:24
Хорошая игра. Жаль конечно что не забили хотя моменты были. Явно были не хуже Бельгии. При таком вылите не стыдно. Не провальный бы матч с Румынами было бы все ок. Ну маємо те що маєто.
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Американец 2000
26.06.2024 в 21:24
Заголовок конечно ((((А если бы не матч с румынами... А если бы у бабы были между ног яйки - она бы была дедом (((((
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ВиктАн
26.06.2024 в 21:24
Ребров дно! Ярмоленка і Ваната випускати коли треба кров з носу перемога? Це пистець якийсь. Сирожу Реброва на вихід!
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Met (Харків)
26.06.2024 в 21:20
Трубін - 10, Малиновський -2, всі інші, як то квжуть, не нулі, але стрімко до них наближаються. Матвієнко за гру через голкіпера - мінус бескінечність за увесь турнір.
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Met (Харків)
26.06.2024 в 21:27
Немає ні думки, ні тактики, ні майстерності, нажаль...
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pilips111 (Чернигов)
26.06.2024 в 21:18
Ну, как всегда...
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Ariakiev01 (Київ)
26.06.2024 в 21:17
емае Коментаторша - Блискавична гра! писец. Спасибо за позетив особенно для военных.
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 21:15
Видимо, Довбик никуда не перейдёт этим летом, как и Судаков, на которого придётся сбавлять ценник раза в три...
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C_Ballack (Днепр)
26.06.2024 в 21:23
Это надо было на евро провалиться, чтоб понять, что судаков, что Мудрые это распиареное ничто.....
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 21:28
Судя по нашей игре на этом Евро, у нас почти вся команда это распиаренное ничто, включая Довбик с Цыганковым и Мудрика. Кроме Шапаренко, Яремчука и Трубина вспомнить больше некого.
 
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 21:28
... и то, это только в игре со словаками...
 
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tekutiev (донецк,Украина)
26.06.2024 в 21:47
твои лучше?
 
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C_Ballack (Днепр)
26.06.2024 в 21:35
Согласен, Довбык, Лунин, Конопля и много других показали свой настоящий уровень
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 21:46
А Конопля причём?) Его никто не пиарил вроде... Все и так знают что он защитник средненький даже на уровне ШД
 
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tekutiev (донецк,Украина)
26.06.2024 в 21:49
и никого не взяли из фейк-1?
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.06.2024 в 21:15
Слабаки.
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vorofan (Житомир)
26.06.2024 в 21:13
За команду сьогодні соромно не було, на відміну від тренера. Я так розумію, Ваната сьогодні він сьогодні випустив тому що Суркіс просив дати йому на євро час? А чому замість Яремчука а не Довбика? Яремчук точно був активніший в корисніший. Коротше, якщо хочемо в 26-му грати на ЧС, треба вже сьогодні ставити тренером Маркевича або Вернидуба.
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Ariakiev01 (Київ)
26.06.2024 в 21:14
Вот Вернедуба я б Глянул
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Американец 2000
26.06.2024 в 21:17
Нет , Маркевич уже старый - не потянет ((( А Вернидуб - не тот уровень (((((Сборной нужен хороший зарубежный специалист !!!
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oda1979 (Запорожье)
26.06.2024 в 21:27
Один цикл Мирон потянет
 
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Американец 2000
26.06.2024 в 21:12
Уверен на 100 % Что Сикан бы сыграл намного лучше и Ваната и других урок (((( Сикан привык выгрызать мячи , а не ждать когда ему на ногу набросят ((((Не знаю что там с Мудриком , но обязан был его выпускать на уколах хоть на 5 минут (((( Мудрик в нашей сборной - это лидер атаки которого боятся больше всего ((((Это наш Месси и Рональдо вместе взятые (((((Короче Ребров - п - дар ((((
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 21:17
Замість Ваната у збірній явно мав бути Сікан. Ребров продажна шкура схоже
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Ariakiev01 (Київ)
26.06.2024 в 21:11
А вант - что он вышел что нет, лучше б Яремчук там все давил
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Моуринью (Днепропетровск)
26.06.2024 в 21:10
Команда, которая проигрывает 0-3, в коротком 3-х матчевом турнире, даёт своим соперникам огромный гандикап. Вот и результат
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 21:08
Ну 4 очки за такою грою.. треба дякувати Господу! Як не крути, а у рейтингу FIFA піднімемося!
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Ariakiev01 (Київ)
26.06.2024 в 21:10
и толку напряму все всеравно никуда не попадем
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 21:19
Хтось писав, що у відборі до ЧС буде 12 груп, і ми як раз 12- ті у Європі. Якщо не дамо себе нікому обійти, наприклад, Австрійцям, то будемо сіятися з 1-го кошика і не отримаємо гранда у групу
 
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Andrumas (Düsseldorf)
26.06.2024 в 21:08
Атмосфера на стадионе была очень крутая. Я сидел возле бельгийцев и то как они своих освистывали - дорогого стоило! Наши молодцы! Защита, середина поля - супер, но в завершающей стадии очень боязливо смотрелись с ненужными передачами на ударных позициях.. Сваток сделал Никаку из шкафины, Де Брюйне тоже не самый яркий матч провел благодаря нашим. Мы набрали больше всего очков в группе на ЧЕ в своей истории, сыграли первый сухарь и в принципе пацаны молодцы! Но Ребров несёт полную ответственность за этот вылет, мы подарили сами путёвку румынам в плей-офф...
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 21:20
Не знаю, як там було на стадіоні, а через ТВ-трансляцію цілий матч гробова тиша була... Ну воно і зрозуміло - з таким яскравим футболом..
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Не дармоед (Запорожье)
26.06.2024 в 21:08
Цей довбик липовий нападник,не справжній,так як і судаков. Все погано.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.06.2024 в 21:09
пичича сегодня принимал дурацкие решения
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 21:11
Ну Судаков за відданими м'ячами супернику у простих ситуаціях далеко в лідерах! Навіть, гадаю, Міхайла залишив далеко позаду! Хто йому 35 млн намалював у трансфермаркеті ? Палкін їм заніс, чи як це працює ?
Ответить
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same tak(Україна)
26.06.2024 в 21:23
нашли крайних?другие не лучше
 
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Ariakiev01 (Київ)
26.06.2024 в 21:07
увольте коментаторов Мегого. С такими достойными матчами - мы только смазка для топов
Ответить
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 21:12
Давно не дивлюсь матчі з нашими коментаторами. Хіба що Вацка би слухав. Коментатори підлабузники, аля єдиний марафон, тьфу гидота, немає у нас коментаторського цеху
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.06.2024 в 21:17
Та все іГоГо треба кудись послати .
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Wieniawski (Калуш)
26.06.2024 в 21:06
Реброва знімати не можна, бо замість нього обов'язково поставлять чергово хранітєля канспектів з дінамавскім серцем ....
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MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 21:08
В Европе много свободных тренеров, которые с радостью согласятся возглавить нашу сборную с таким подбором игроков. Тут нужна воля Шевы, но боюсь он скажет что сборная успешно выступила, на равных играла с Бельгией, у нас большое будущее
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.06.2024 в 21:11
ага, прямо с радостью
 
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Wieniawski (Калуш)
26.06.2024 в 21:11
ну не буде у нас іноземного тренера, як би ми того не хотіли .....
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.06.2024 в 21:12
тогда нужен инопланетный! а уле?))
 
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MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 21:15
Поверь с зарплатой Реброва, плюс у нас есть материал, хорошие футболисты, и сейчас во время войны многие захотят поработать с нашей сборной. Я не говорю про Гвардиолу или Моуриньо, но можно найти достойного тренера
 
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 21:15
А Ребров не зберігач конспектів? Підсилювати атаку таким Ванатом та Ярмоленком? Ставити у старт Тимчика! Ну явно чергове динаміське сердце! Думаю не помюлюсь, що це все для Суркіса робилося.. корупція з'їдає нашу державу, зокрема футбол .
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Американец 2000
26.06.2024 в 21:06
Ребров просто ч м о (((((((
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 21:04
Знаєте, ми увіровали в те, що Ребров - крутий тренер, як у 2019-му увіровали, що Зеленський - крутий президент ... Футбол - дзеркало держави..
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.06.2024 в 21:05
ты это серьёзно?)))) котик - крутой тренер?)))
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Zelo (Дніпро)
26.06.2024 в 21:06
А зеля крутий президент)))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.06.2024 в 21:07
и это говорит Зело?)))
 
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Zelo (Дніпро)
26.06.2024 в 21:16
Ні,то каже глор вище)))
 
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Morphyk7 (Черновцы)
26.06.2024 в 21:03
Как они говорили после словаков? - мы покпзали, мы реабилитировались???
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Wieniawski (Калуш)
26.06.2024 в 21:01
все було просрано з румунами. Команда почала грати починаючи з другого тайму з словаками.Трубін - лев євро! всім дякyємо, до наступних зустрічей...
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.06.2024 в 21:01
Збірна ідивідуальностей ( як влучно підмітив румунський журналіст) завершила виступ . З тренером в нас були великі шанси і не тільки ⅛ . Але як казав мертвий президент-візочок - маємо те що маємо ... Жаль ...
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Ariakiev01 (Київ)
26.06.2024 в 21:01
какая хорошая игра? Игра одинаковая, только со Словаками нагнетали ибо после ведра гавна начали играть. А тут типо не проиграем топу и отлично вдруг там выиграет ктото. Сцикуны, лудше б продули. А так откатали на удачу
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Zelo (Дніпро)
26.06.2024 в 21:01
Хороша гра??? Владислав, ти фігню сморозив. Ржу.
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 21:00
Слава Богу ми більше не побачимо цю убогість на цьому турнірі, хоч від цього радість)
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same tak(Україна)
26.06.2024 в 20:59
увы первый матч решил всё. бельгия,румыния и словакия не пройду дальше 1/8 финала.но нам от этого не легче
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Ariakiev01 (Київ)
26.06.2024 в 21:02
да фиг посториш как те кто еле вылез и с гавно игрой будут проходить так же тошнотворно
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MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 20:57
После этого матча надо попрощаться с Ребровым, именно из за него мы вылетели из Евро после группового раунда из самой слабой группы, зато Словакия и Румыния откровенно слабые команды на уровне Евро идут дальше. А что толку от этих нулевых ничей с Италией или Бельгией, если это ничего не дает? Если у Реброва есть совесть, он должен сам уйти, или если у Шевы есть яйца то он должен его уволить. Боюсь с этим горе-тренером мы не пройдем на ЧМ, как обычно чуть чуть не хватит, нужен другой более смелый тренер.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.06.2024 в 20:59
сирожа хотел нахрапом цыган загнать, но что-то пошло не так...
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MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 21:01
тактика с 5 защитниками оправдала себя, Бельгия мало что создала, но надо было идти ва-банк начиная с 60 минуты. И стоит отметить что Довбик был никакой на этом Евро, Судаков тоже
 
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 20:59
Расслабься, парень - никто никого не уволит, этот шабаш там выгоден им всем
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 21:02
Так, кумовство та розпіл грошей, продажа гравців - це приоритет, а не результат. Футбол як дзеркало теперешній владі. Ми потребуємо змін ...
 
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Morphyk7 (Черновцы)
26.06.2024 в 21:09
Будут говорить, что сыграли достойно и его оставят на 1,25 лям зарплаты
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.06.2024 в 20:57
нулин - "лев" евро!
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ttt777
26.06.2024 в 21:29
Лунін програв євро. Куда йому йти з Реалу
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ВиктАн
26.06.2024 в 21:38
Євро програв не Лунін, а Ребров!
 
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Лекарь (село Дарниця)
26.06.2024 в 20:56
Вилітаємо. Хороша гра була треба проти румун. Саме там було програно все
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Morphyk7 (Черновцы)
26.06.2024 в 21:12
Ти шо таке кажеш? Вони ж реабілітувались зі словаками і покащали, що вміють грати
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 20:56
Всё закономерно - в плейофф не вышла та команда, которая наиболее позорно проиграла свой матч в группе.
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MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 20:59
Если бы мы вылетели из группы Польшы, у меня вопросов не было бы, но пропустить вперед середняков Румынию и Словакию, а это нулевая ничья ничего не дает как и та с Италией.
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 21:03
Ты ничем не лучше наших игроков и тренера раз так мыслишь, мол "какие-то там румыны и словаки", люди бились, пахал и добыл результат, а ты и тебе подобные пусть дальше возмущаются что их обыграли непонятно кто.
 
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MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 21:06
Посмотри как играет эти команды, мне не нравится команды которые тупо играют от обороны. В этот раз им повезло, в другой раз не прокатит.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.06.2024 в 21:08
3 игры - сильно не разбежишься на дистанции, потому и играют прагматично
 
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 21:10
А какая разница, если результат добыт? Только не говори, что ты бы не поменялся с теми же румынами местами. Запомни - говорить "фартонуло", "отскочили", "на автобусе выехали" это удел проигравший и обиженных. А обиженных все ипут как ты может быть знаешь.
 
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MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 21:12
Я смотрел все 3 матча этих команд, они во всех играли от обороны, думаю они вылетят в 1/8, а Бельгия пройдет в 1/4 если не попадет какой-нибудь топ-соперник. Меняться местами с румынами или словаками не хочу, я их не виню, я виню свою команду и Реброва
 
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 21:19
Не хотел бы выхода из группы как румыны? Какой гордый... Это типа назло маме уши отморожу
 
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 21:28
Виграє на євро той, хто віддає усього себе заради Бтькіщини. Словаки та , в першу чергу, Румуни віддали усі сили, не жаліли себе і заслужили прохід .
 
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