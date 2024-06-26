  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Трубин - лучший игрок матча против Бельгии по версии SofaScore и WhoScored
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин - лучший игрок матча против Бельгии по версии SofaScore и WhoScored

Национальная сборная Украины

Оценки за матч

Трубин - лучший игрок матча против Бельгии по версии SofaScore и WhoScored

Фото: Олександр Приходько/UA-Football

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

26 июня, сборная Украины сыграла против Бельгии в рамках группового этапа Евро-2024.

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Анатолий Трубин. Он получил 7.7 и 7.5 соответственно.

Наш соотечественник за 90 минут совершил 4 сейва, отдал 63% точных передач и в целом сделал 35 касаний мяча.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Самую низкую оценку в нашей сборной получил Александр Зинченко. Sofascore всем поставил по 6.4, а WhoScored - 5.9.

А что касается сборной Бельгии, то лучшим игроком в команде оказался Кевин Де Брюйне. Футболист получил 7.9 от Sofascore и 7.4 - WhoScored.

Трубин - лучший игрок матча против Бельгии по версии SofaScore и WhoScored - изображение 1Трубин - лучший игрок матча против Бельгии по версии SofaScore и WhoScored - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Ребров: Эта команда будет очень конкурентной в будущем
yellow-arrow
Трубин – Лев матча Украина - Бельгия
yellow-arrow
"Успех – это не о победе или поражении". Ермак прокомментировал ничью Украины и Бельгии
Украина Бельгия Евро 2024 Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Met (Харків)
26.06.2024 в 21:15
Трубін - 10, Малиновськйц -2, всі інші, як то квжуть, не нулі, але стрімко до них наближаються. Матвієнко за гру через голкіпера - мінус бескінечність за увесь турнір.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Met (Харків)
26.06.2024 в 21:15
Трубін - 10, Малиновськйц -2, всі інші, як то квжуть, не нулі, але стрімко до них наближаються. Матвієнко за гру через голкіпера - мінус бескінечність за увесь турнір.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости