Трубин - лучший игрок матча против Бельгии по версии SofaScore и WhoScored

26 июня, сборная Украины сыграла против Бельгии в рамках группового этапа Евро-2024.

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Анатолий Трубин. Он получил 7.7 и 7.5 соответственно.

Наш соотечественник за 90 минут совершил 4 сейва, отдал 63% точных передач и в целом сделал 35 касаний мяча.

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Самую низкую оценку в нашей сборной получил Александр Зинченко. Sofascore всем поставил по 6.4, а WhoScored - 5.9.

А что касается сборной Бельгии, то лучшим игроком в команде оказался Кевин Де Брюйне. Футболист получил 7.9 от Sofascore и 7.4 - WhoScored.