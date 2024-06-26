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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все, кроме нас. 3 команды группы Е вышли в плей-офф Евро. Итоговая турнирная таблица

Национальная сборная Украины
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Всему виной - первый матч с Румынией

Все, кроме нас. 3 команды группы Е вышли в плей-офф Евро. Итоговая турнирная таблица

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

26 июня в группе E Евро-2024 состоялись два заключительных матча 3-го тура, и оба закончились вничью.

Сборная Украины разошлась 0:0 с Бельгией, а словаки и румыны закончили свой матч 1:1.

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Таким образом, по итогам группового турнира у всех команд по 4 очка.

И все три команды группы вышли в 1/8 финала (и Словакия с 3-го места), кроме Украины, которая из-за разницы мячей едет домой.

Все, кроме нас. 3 команды группы Е вышли в плей-офф Евро. Итоговая турнирная таблица - изображение 1
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