Миколенко: Мне было трудно выполнять то, что я должен был делать

Виталий Миколенко дал апдейт относительно своего состояния здоровья после игры с Бельгией (0:0).

"Немного почувствовал боль в спине, я понимаю, что долго не играл - это нормально, когда у тебя что-то болит после того, как не играл два месяца. Знал, что есть Зинченко, который может выйти помочь в этой игре - я сразу попросил замену. Мне было трудно выполнять то, что я должен был делать", - Виталий Миколенко в студии Суспільне Спорт после матча.