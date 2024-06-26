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Миколенко: Мне было трудно выполнять то, что я должен был делать

Национальная сборная Украины

Виталий высказался о состоянии своего здоровья

Миколенко: Мне было трудно выполнять то, что я должен был делать

Фото: Олександр Приходько/UA-Football

Новина українською

Виталий Миколенко дал апдейт относительно своего состояния здоровья после игры с Бельгией (0:0).

"Немного почувствовал боль в спине, я понимаю, что долго не играл - это нормально, когда у тебя что-то болит после того, как не играл два месяца. Знал, что есть Зинченко, который может выйти помочь в этой игре - я сразу попросил замену. Мне было трудно выполнять то, что я должен был делать", - Виталий Миколенко в студии Суспільне Спорт после матча.

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Источник:
suspilne
Опубликовал: Екатерина Власова
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