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Ребров: Сегодня замечаний нет. Не хватило не сегодня, а в игре с Румынией

Национальная сборная Украины

Флеш-комментарий главного тренера сборной Украины после матча с Бельгией

Ребров: Сегодня замечаний нет. Не хватило не сегодня, а в игре с Румынией

Фото: Олександр Приходько/UA-Football

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в послематчевом флэш-интервью подвел итог поединка 3-го тура Евро-2024 с Бельгией (0:0).

По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.

"Чего не хватило? Я считаю, что не хватило не сегодня, а в игре с Румынией. Сегодня замечаний нет. Действительно создавали моменты, много моментов. К сожалению не забили. Все украинцы сегодня были благодарны игрокам, которые пытались вырвать эту игру.

Мы все сделаем для наших ВСУ. Я видел по сегодняшней игре, в рамках подготовки игроков, что футболисты настраивались на этот поединок. Мы очень благодарны", - сказал Ребров.

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Сергей Ребров Украина Бельгия
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 21:48
Если у Реброва есть совесть, то он должен подать в отставку, минимальная цель на этом Евро была проход в плей-офф, а кто-то даже мечтал о полуфинале и финале. Но он умудрился занять последнее место в группе где была самая слабая группа и нулевая ничья с Бельгией не может отбелить это. Он должен уйти до Лиги нации со сборной, а журналисты должны спрашивать вопросы про отставку, ведь мы заняли последнее место в группе
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Комментарии 7
MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 21:48
Если у Реброва есть совесть, то он должен подать в отставку, минимальная цель на этом Евро была проход в плей-офф, а кто-то даже мечтал о полуфинале и финале. Но он умудрился занять последнее место в группе где была самая слабая группа и нулевая ничья с Бельгией не может отбелить это. Он должен уйти до Лиги нации со сборной, а журналисты должны спрашивать вопросы про отставку, ведь мы заняли последнее место в группе
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.06.2024 в 21:37
Сьогодні обісралися, але не рідким.Яка б була "суперсильна" Бельгія, але, якщо ти хочеш перемогти, мусиш забивати.Тоді як команда тупо "грала на нуль".
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 21:40
Не те що не рідким, а враховуючи нуль в атаці у наших був закреп
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Zidane5 (Одесса)
26.06.2024 в 21:36
Это провал. Реброву лучше писать заяву.
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scorpius (Ck)
26.06.2024 в 21:35
Не хватило присутствия нормального тренера, который бы держал наше кодло в тонусе с первой игры.
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kazbet (Черкассы)
26.06.2024 в 21:33
іді ти сірьожа найух. поставив поца в ворота на перший матч, повівся на реал як ведуться у нас по традиції на динамо. не має слів від цього дов бо йо ба тренера. ті лапухи шо могли те зробили на полі. вміють себе запустити нижче плинтуса одразу, на перших хвилинах. які там 80 за ссудакова, хлопець бє по воротах як мій малий у 8 років. ярмола на заміну -цесила) єх Довбик...
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
26.06.2024 в 21:27
Слабый ты Сережа тренер.
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