Ребров: Сегодня замечаний нет. Не хватило не сегодня, а в игре с Румынией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в послематчевом флэш-интервью подвел итог поединка 3-го тура Евро-2024 с Бельгией (0:0).

По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.

"Чего не хватило? Я считаю, что не хватило не сегодня, а в игре с Румынией. Сегодня замечаний нет. Действительно создавали моменты, много моментов. К сожалению не забили. Все украинцы сегодня были благодарны игрокам, которые пытались вырвать эту игру.

Мы все сделаем для наших ВСУ. Я видел по сегодняшней игре, в рамках подготовки игроков, что футболисты настраивались на этот поединок. Мы очень благодарны", - сказал Ребров.