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Ребров: Сегодня замечаний нет. Не хватило не сегодня, а в игре с Румынией
Флеш-комментарий главного тренера сборной Украины после матча с Бельгией
Фото: Олександр Приходько/UA-Football
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в послематчевом флэш-интервью подвел итог
По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.
"Чего не хватило? Я считаю, что не хватило не сегодня, а в игре с Румынией. Сегодня замечаний нет. Действительно создавали моменты, много моментов. К сожалению не забили. Все украинцы сегодня были благодарны игрокам, которые пытались вырвать эту игру.
Мы все сделаем для наших ВСУ. Я видел по сегодняшней игре, в рамках подготовки игроков, что футболисты настраивались на этот поединок. Мы очень благодарны", - сказал Ребров.
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