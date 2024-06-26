Зеленский: Несмотря на неутешительный результат вы сражались за нашу страну. Наши большие победы впереди!

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о паритете Украины и Бельгии на ЕВРО (0:0), прокомментировав вылет команды Реброва из турнира:

"Сильная нация та, которая сохраняет единство и поддерживает друг друга всегда. И во времена поражений, и во времена побед. Сегодня мы благодарим сборную Украины по футболу. Несмотря на неутешительный результат вы сражались за нашу страну. Наши большие победы впереди! Победы Украины".

"А пока держим удар, поднимаемся, чтобы двигаться дальше, чтобы в будущем стать сильнее! Слава Украине!"