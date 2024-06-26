  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зеленский: Несмотря на неутешительный результат вы сражались за нашу страну. Наши большие победы впереди!
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зеленский: Несмотря на неутешительный результат вы сражались за нашу страну. Наши большие победы впереди!

Национальная сборная Украины
Обновлено

"Победы Украины"

Зеленский: Несмотря на неутешительный результат вы сражались за нашу страну. Наши большие победы впереди!

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о паритете Украины и Бельгии на ЕВРО (0:0), прокомментировав вылет команды Реброва из турнира:

"Сильная нация та, которая сохраняет единство и поддерживает друг друга всегда. И во времена поражений, и во времена побед. Сегодня мы благодарим сборную Украины по футболу. Несмотря на неутешительный результат вы сражались за нашу страну. Наши большие победы впереди! Победы Украины".

"А пока держим удар, поднимаемся, чтобы двигаться дальше, чтобы в будущем стать сильнее! Слава Украине!"

По теме
yellow-arrow
Трубин: Ребров поблагодарил всех. Сказал, что эта команда может намного больше
yellow-arrow
Яремчук: Мы провели качественный матч. Думаю, можно гордиться командой
yellow-arrow
Забарный: Невыход из группы? Не знаю, это футбол. Иногда такое случается. Какой-то причины никто сейчас не найдет
Украина Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Daniel888 (Mariupol)
26.06.2024 в 22:55
Ага , потрібно фото з Мальдівів та інших курортів викласти через пару днів , як вони «сражаються»Для кого ці пусті слова .
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Daniel888 (Mariupol)
26.06.2024 в 22:55
Ага , потрібно фото з Мальдівів та інших курортів викласти через пару днів , як вони «сражаються»Для кого ці пусті слова .
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
26.06.2024 в 22:39
нам потрібні вибори, геть диктатора, геть совків та антииайданівців при владі!
Ответить
0
0
adey (Korosten)
26.06.2024 в 22:35
іноді краще мовчати. іопаний політик.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости