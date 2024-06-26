Впервые в истории Украина сыграла на чемпионатах Европы сухой матч. Для этого понадобилось четырнадцать попыток

Закончился матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Бельгией и Украиной. Итоговый счет – 0:0.

Этот матч для сборной Украины стал первым без пропущенных мячей за всю историю выступлений на чемпионатах Европы. Для этого достижения сборной Украины понадобилось четырнадцать игр.

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Отметим, что после этой ничьей Украина финишировала на четвертом месте группы, вылетев из турнира.