Национальная сборная Украины
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Трубин – Лев матча Украина - Бельгия
Миколенко и Яремчук - в тройке
Сегодня, 26 июня, сборная Украины провела свой последний матч на Евро-2024.
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".
По его итогам зрители отдали приз голкиперу Анатолию Трубину, который набрал 35% голосов.
Вслед за Трубиным в опросе финишировали защитник Виталий Миколенко (15%) и форвард Роман Яремчук (15%).
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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