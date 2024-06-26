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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин – Лев матча Украина - Бельгия

Национальная сборная Украины

Миколенко и Яремчук - в тройке

Трубин – Лев матча Украина - Бельгия

Новина українською

Сегодня, 26 июня, сборная Украины провела свой последний матч на Евро-2024. Сыграв с Бельгией вничью 0:0, наша команда вылетела из турнира, заняв последнее место в группе.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

По его итогам зрители отдали приз голкиперу Анатолию Трубину, который набрал 35% голосов.

Вслед за Трубиным в опросе финишировали защитник Виталий Миколенко (15%) и форвард Роман Яремчук (15%).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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