Трубин – Лев матча Украина - Бельгия

Сегодня, 26 июня, сборная Украины провела свой последний матч на Евро-2024. Сыграв с Бельгией вничью 0:0 , наша команда вылетела из турнира, заняв последнее место в группе.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

По его итогам зрители отдали приз голкиперу Анатолию Трубину, который набрал 35% голосов.

Вслед за Трубиным в опросе финишировали защитник Виталий Миколенко (15%) и форвард Роман Яремчук (15%).