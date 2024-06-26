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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Успех – это не о победе или поражении". Ермак прокомментировал ничью Украины и Бельгии

Национальная сборная Украины

"Сборная играла хорошо".

"Успех – это не о победе или поражении". Ермак прокомментировал ничью Украины и Бельгии

president.gov.ua

Новина українською

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал результат поединка Украина – Бельгия (0:0).

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"Успех – это не о победе или поражении, а о способности выходить сильнее и умнее из каждой ситуации, об умении делать выводы".

"Сборная играла хорошо. Спасибо футболистам, болельщикам, тренерам, каждому, кто боролся за Украину на поле. Мы вместе, мы едины. Впереди еще будет Евро".

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Украина Бельгия Андрей Ермак
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Источник:
t.me/ermaka2022
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 21:50
Если мы будем довольны такими нулевыми ничьями с грандами, далеко не пойдем. Мы должны с ними играть смелее, Италия или Бельгия тоже играли неважно, но нам не хватило агрессии в атаке
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 21:50
Если мы будем довольны такими нулевыми ничьями с грандами, далеко не пойдем. Мы должны с ними играть смелее, Италия или Бельгия тоже играли неважно, но нам не хватило агрессии в атаке
Ответить
0
0

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