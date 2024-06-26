Национальная сборная Украины
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"Успех – это не о победе или поражении". Ермак прокомментировал ничью Украины и Бельгии
"Сборная играла хорошо".
president.gov.ua
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал результат поединка Украина – Бельгия (0:0).
"Успех – это не о победе или поражении, а о способности выходить сильнее и умнее из каждой ситуации, об умении делать выводы".
"Сборная играла хорошо. Спасибо футболистам, болельщикам, тренерам, каждому, кто боролся за Украину на поле. Мы вместе, мы едины. Впереди еще будет Евро".
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Источник:t.me/ermaka2022
Опубликовал: Влад Петрушевский
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MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 21:50
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