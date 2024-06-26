"Успех – это не о победе или поражении". Ермак прокомментировал ничью Украины и Бельгии

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал результат поединка Украина – Бельгия (0:0).

"Успех – это не о победе или поражении, а о способности выходить сильнее и умнее из каждой ситуации, об умении делать выводы".

"Сборная играла хорошо. Спасибо футболистам, болельщикам, тренерам, каждому, кто боролся за Украину на поле. Мы вместе, мы едины. Впереди еще будет Евро".