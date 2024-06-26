Ребров: Эта команда будет очень конкурентной в будущем

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог поединка 3-го тура Евро-2024 с Бельгией (0:0) .

По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.

"Мы ЕВРО проиграли в первом матче. Много причин, мы разобрали ту игру. Игроки отреагировали на тот матч. К сожалению, мы не попали дальше в плей-офф, потому что потеряли очень важные очки".

"Я не считаю, что мы играли в 5 защитников. Каждый момент в игре - это схема 4-4-2. Кто как расценивает".

"Мы должны были сконцентрироваться на своем матче. Было достаточно моментов. Играли против очень сильного оппонента".

"Не вышли с 4 очками? Регламент есть регламент, мы знали об этом еще до начала турнира".

"Взаимодействие Яремчука и Довбика? Сначала мы не планировали играть в 3 центрбека, но когда Михаил получил повреждение, то поняли, что надо больше нагрузки на штрафную площадку".

"Сказали, что Мудрик вылетел на две недели Но какая нам разница сейчас?"

"Эта команда будет очень конкурентной в будущем", - сказал Ребров.