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Ребров: Эта команда будет очень конкурентной в будущем

Национальная сборная Украины

Мы не вышли в плей-офф Евро-2024

Ребров: Эта команда будет очень конкурентной в будущем

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог поединка 3-го тура Евро-2024 с Бельгией (0:0).

По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.

"Мы ЕВРО проиграли в первом матче. Много причин, мы разобрали ту игру. Игроки отреагировали на тот матч. К сожалению, мы не попали дальше в плей-офф, потому что потеряли очень важные очки".

"Я не считаю, что мы играли в 5 защитников. Каждый момент в игре - это схема 4-4-2. Кто как расценивает".

"Мы должны были сконцентрироваться на своем матче. Было достаточно моментов. Играли против очень сильного оппонента".

"Не вышли с 4 очками? Регламент есть регламент, мы знали об этом еще до начала турнира".

"Взаимодействие Яремчука и Довбика? Сначала мы не планировали играть в 3 центрбека, но когда Михаил получил повреждение, то поняли, что надо больше нагрузки на штрафную площадку".

"Сказали, что Мудрик вылетел на две недели Но какая нам разница сейчас?"

"Эта команда будет очень конкурентной в будущем", - сказал Ребров.

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Сергей Ребров Украина Бельгия
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1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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andy1973 (Рівне)
26.06.2024 в 23:16
Без різниці. Коли це ще буде. Але є позитивчик. У дні до Олімпіади я буду нервувати хіба що від війни. З Євро подивлюсь далі лише фінал. А як не подивлюсь то й бідувати не буду. Ці хлопці мають тепер на все життя своє футбольне запам'ятати - як зверхнє відношення до ніби слабких суперників карає в турнірі.
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Комментарии 17
andy1973 (Рівне)
26.06.2024 в 23:16
Без різниці. Коли це ще буде. Але є позитивчик. У дні до Олімпіади я буду нервувати хіба що від війни. З Євро подивлюсь далі лише фінал. А як не подивлюсь то й бідувати не буду. Ці хлопці мають тепер на все життя своє футбольне запам'ятати - як зверхнє відношення до ніби слабких суперників карає в турнірі.
Ответить
0
0
alex69 (Париж)
26.06.2024 в 22:54
Але без тебе, Станіславович
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1
0
download1 (huyersk)
26.06.2024 в 22:35
подавай у відставку, ганебник
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Rich123 (Киев)
26.06.2024 в 22:35
Потрібно міняти Реброва і бажано на іноземця який не буде брати гравців за минулі заслуги та їх прізвища, а за форму яку вони показують зараз
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vlotko (Броди)
26.06.2024 в 22:55
Хто ж на вашу думку не потрапив у збірну, через упереджене ставлення Реброва до відбору ігроків у збірну?
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Василь з конопель (Амстердам )
26.06.2024 в 23:19
Там черга стоїть з іноземців і всі топ, або майже. Треба брати Васю Кобіна - це сила і перспектива.
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Romerik (YNWA)
26.06.2024 в 22:28
Буде. Без тебе. Хоча...ще 2 роки мук і вже не буде. Ні з тобою ні без...
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3
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.06.2024 в 22:26
Не буде, немає яєць...
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3
0
MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 22:19
Еще раз убедился что Ребров не тренер, пусть возвращается в арабские страны, там его уровень. а Евро он провалил. Он должен был понимать что первые 2 игры решающие с прямыми конкурентами, и проигрывать было нельзя, тем более разгромно, а исправить ситуацию с топ-сборной трудная и непосильная для нас задача, это было утопией.
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3
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Зритель (Харьков)
26.06.2024 в 22:50
Вспомнился ЧМ-1990. Тогда тоже на старте были румыны, тоже экономили силы, чтобы типа хватило на весь турнир. Получили 0-2. Затем с Аргентиной 0-2 и никому не нужная победа над Камеруном 4-0. Последнее место в группе. А команда была, на минуточку, вице-чемпион Европы. Лобановский тренировал. Ребров явно по его конспектам трудится
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dalexx (Украина)
26.06.2024 в 22:18
Тренерський штаб не впорався з завданням. Усіх у відставку! Так відбувається у всьому світі.
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3
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
26.06.2024 в 22:17
Без тебя ...без тебя....
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3
0
Kondor (Веселе)
26.06.2024 в 22:11
Скільки вже разів динамівські серця так рідко оброблялись.... і шо?
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4
1
LEVgcUqs (Чернігів)
26.06.2024 в 22:08
Або що небудь говорити.
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2
0
Sandra777 (Львів)
26.06.2024 в 22:03
Сабий тренер і головне штаб
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5
0
vlotko (Броди)
26.06.2024 в 23:10
Всі зараз мудрі, що Ребров такий сякий, але пригадайте свої пости річної давнини, коли чекали Реброва з Еміратів. Все лайно зливали на Ротаня. З Ребровим ситуація повторилася так, як років 5 назад, коли його попросили з ДК, потім через 4 роки знову марили ним в тому ж ДК ( перед Шовковським). Такі вболівальники з короткою пам'яттю і така доля тренерів. Треба йому подякувати за вихід на Євро. Не всі європейські збірні добилися такої участі.
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0
0
kazbet (Черкассы)
26.06.2024 в 22:02
коли тебе не стане
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