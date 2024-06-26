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Яремчук - о ничьей с Бельгией: Мы действительно сыграли хороший матч

Национальная сборная Украины

Футболист высказал свои эмоции

Яремчук - о ничьей с Бельгией: Мы действительно сыграли хороший матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок сборной Украины Роман Яремчук высказался о ничьей с Бельгией (0:0) в рамках матча группового этапа Евро-2024.

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"В первую очередь, хочется поблагодарить команду. Сегодня мы действительно сыграли хороший матч против постоянного соперника. Все решилось в первом поединке. Кого винить? Только себя. Поздно что-то выяснять. Мы уже вылетели.

Спасибо команде и штабу, что порадовали болельщиков хотя бы на несколько дней. Мы не играли защитной схемой. Не помню, когда мы играли в два форварда при этом штабе. План на игру работал.

Первая команда в истории, которая вылетает с 4 очками... Больно, но не стыдно так вылетать".

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Украина Бельгия Роман Яремчук
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1 голосов
Источник:
suspilne
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 22:35
Мне и больно, и стыдно за это поражение, для меня ничья с Бельгией это все равно что поражение
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Комментарии 3
MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 22:35
Мне и больно, и стыдно за это поражение, для меня ничья с Бельгией это все равно что поражение
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0
0
MaximSK (Киев)
26.06.2024 в 22:32
В первом тайме он облажался, вместо удара по воротам сделал прострел на Довбика, который никак не добирался до мяча.
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
26.06.2024 в 22:19
Яремчук ! Это не Олимпиада , если ты не понял. Здесь важно не участвовать, а выигрывать... А игра у вас хорошая.... всего три команды в группе лучше вас.
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