Яремчук - о ничьей с Бельгией: Мы действительно сыграли хороший матч

Игрок сборной Украины Роман Яремчук высказался о ничьей с Бельгией (0:0) в рамках матча группового этапа Евро-2024.

"В первую очередь, хочется поблагодарить команду. Сегодня мы действительно сыграли хороший матч против постоянного соперника. Все решилось в первом поединке. Кого винить? Только себя. Поздно что-то выяснять. Мы уже вылетели.

Спасибо команде и штабу, что порадовали болельщиков хотя бы на несколько дней. Мы не играли защитной схемой. Не помню, когда мы играли в два форварда при этом штабе. План на игру работал.

Первая команда в истории, которая вылетает с 4 очками... Больно, но не стыдно так вылетать".