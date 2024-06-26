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Яремчук - о ничьей с Бельгией: Мы действительно сыграли хороший матч
Футболист высказал свои эмоции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок сборной Украины Роман Яремчук высказался о ничьей с Бельгией (0:0) в рамках матча группового этапа Евро-2024.
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"В первую очередь, хочется поблагодарить команду. Сегодня мы действительно сыграли хороший матч против постоянного соперника. Все решилось в первом поединке. Кого винить? Только себя. Поздно что-то выяснять. Мы уже вылетели.
Спасибо команде и штабу, что порадовали болельщиков хотя бы на несколько дней. Мы не играли защитной схемой. Не помню, когда мы играли в два форварда при этом штабе. План на игру работал.
Первая команда в истории, которая вылетает с 4 очками... Больно, но не стыдно так вылетать".
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