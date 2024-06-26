На Евро-2024 Украина набрала наибольше очков в группе за всю историю своих выступлений на чемпионате Европы

Закончилась борьба в группе Е Евро-2024. Все четыре команды квартета набрали по четыре очка. Для сборной Украины этот результат - лучший на групповом этапе за всю историю выступлений на Евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В 2012-м и 2021-м годах Украина закончила групповой этап с тремя очками, в 2016-м - с нулем. Сейчас - четыре очка.

Несмотря на это, эти четыре очка не дали возможности Украине выйти в плей-офф. По дополнительным показателям команда Сергея Реброва заняла четвертое место турнирной таблицы.