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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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На Евро-2024 Украина набрала наибольше очков в группе за всю историю своих выступлений на чемпионате Европы

Национальная сборная Украины

Но в плей-офф выйти это не помогло

На Евро-2024 Украина набрала наибольше очков в группе за всю историю своих выступлений на чемпионате Европы

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Закончилась борьба в группе Е Евро-2024. Все четыре команды квартета набрали по четыре очка. Для сборной Украины этот результат - лучший на групповом этапе за всю историю выступлений на Евро.

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В 2012-м и 2021-м годах Украина закончила групповой этап с тремя очками, в 2016-м - с нулем. Сейчас - четыре очка.

Несмотря на это, эти четыре очка не дали возможности Украине выйти в плей-офф. По дополнительным показателям команда Сергея Реброва заняла четвертое место турнирной таблицы.

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Украина Евро 2024
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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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adey (Korosten)
26.06.2024 в 22:24
спочатку обісралися, потім гребли.. ... але без лопати ніяк
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Комментарии 2
adey (Korosten)
26.06.2024 в 22:24
спочатку обісралися, потім гребли.. ... але без лопати ніяк
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0
0
Карпатий(Штати) (Чикаго)
26.06.2024 в 22:01
Але і такої слабкої групи у Збірної України ще не було, і не буде
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