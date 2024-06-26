Забарный: Невыход из группы? Не знаю, это футбол. Иногда такое случается. Какой-то причины никто сейчас не найдет

Защитник сборной Украины Илья Забарный подвел итог поединка 3-го тура Евро-2024 с Бельгией (0:0) . Его слова из Германии передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.

- Игра, за которую не стыдно, но результат на нуле. На табло, к сожалению, этого было недостаточно для выхода из группы. Не наказываете себя за поражение Румынии?

- Я думаю, все наказывают. Все понимают, что это была важная игра. Как и со Словакией. Надо было добывать результат, и спокойно играть с Бельгией.

- Что стало главной проблемой на групповом этапе?

- Не знаю, это футбол. Иногда такое случается. Поэтому какой-то причины, я думаю, никто не найдет. Просто так получилось. Проиграли Румынии, а дальше уже была очень тяжелая ситуация, которая устраивала больше соперников, чем нас.

- Довольны ли вы сегодня именно игрой командой?

- Да, сегодня играли хорошо. Мне кажется, могли забивать, имели больше моментов, чем Бельгия. Но этого недостаточно, как мы видим.

- Какая атмосфера была в раздевалке? Что говорил Ребров, капитан команды, сами футболисты?

- Все поблагодарили за сегодняшний матч. Все разочарованы. Нам хотелось победить и подарить улыбку нашим фанатам. Но этого не произошло. Эмоций нет. Результат нас не устраивает, ничего утешительного.