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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Забарный: Невыход из группы? Не знаю, это футбол. Иногда такое случается. Какой-то причины никто сейчас не найдет

Национальная сборная Украины
Обновлено

Мы не вышли из группы Евро-2024

Забарный: Невыход из группы? Не знаю, это футбол. Иногда такое случается. Какой-то причины никто сейчас не найдет

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный подвел итог поединка 3-го тура Евро-2024 с Бельгией (0:0). Его слова из Германии передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.

- Игра, за которую не стыдно, но результат на нуле. На табло, к сожалению, этого было недостаточно для выхода из группы. Не наказываете себя за поражение Румынии?

- Я думаю, все наказывают. Все понимают, что это была важная игра. Как и со Словакией. Надо было добывать результат, и спокойно играть с Бельгией.

- Что стало главной проблемой на групповом этапе?

- Не знаю, это футбол. Иногда такое случается. Поэтому какой-то причины, я думаю, никто не найдет. Просто так получилось. Проиграли Румынии, а дальше уже была очень тяжелая ситуация, которая устраивала больше соперников, чем нас.

- Довольны ли вы сегодня именно игрой командой?

- Да, сегодня играли хорошо. Мне кажется, могли забивать, имели больше моментов, чем Бельгия. Но этого недостаточно, как мы видим.

- Какая атмосфера была в раздевалке? Что говорил Ребров, капитан команды, сами футболисты?

- Все поблагодарили за сегодняшний матч. Все разочарованы. Нам хотелось победить и подарить улыбку нашим фанатам. Но этого не произошло. Эмоций нет. Результат нас не устраивает, ничего утешительного.

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На Евро-2024 Украина набрала наибольше очков в группе за всю историю своих выступлений на чемпионате Европы
Украина Бельгия Илья Забарный
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1 голосов
Комментарии
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 22:50
да їх інтерв'юшки можно не слухати, все видно було на полі, а цю маячню нехай дітям своїм розповідають
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Комментарии 6
download1 (huyersk)
26.06.2024 в 22:50
да їх інтерв'юшки можно не слухати, все видно було на полі, а цю маячню нехай дітям своїм розповідають
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.06.2024 в 22:49
Іноді?)))) Смішно..
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0
0
Матч Футболович
26.06.2024 в 22:42
Лошары. Как всегда - в хвосте, в конце, вылетевшие. Лазеры блд
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1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.06.2024 в 22:37
забавный, ты тупой??
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0
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Василь з конопель (Амстердам )
26.06.2024 в 23:22
А ти ушльпок гострий?
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0
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Василь з конопель (Амстердам )
26.06.2024 в 23:24
Ти хйл.н а тіран.
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