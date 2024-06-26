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Яремчук: Мы провели качественный матч. Думаю, можно гордиться командой
Но вылетели из турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Украины Роман Яремчук подвел итог
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По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.
- Как в целом оцените игру, и не слишком ли жестко играла Бельгия?
- Нет, не жестоко, это футбол. Что касается нас... Мы провели качественный матч. Я думаю, можно гордиться командой.
- Смотрели ли вы в перерыве результат матча Румыния - Словакия?
- Смотрели игру, следили за результатом. Нам говорили в течение всего матча, сообщали результат. Все зависело от нас.
- Сегодня было достаточно много украинских болельщиков. Важна ли была эта поддержка?
- Конечно, это важно. Спасибо, что приехали. Я думаю, сейчас много украинцев в Европе. Спасибо им за хорошую атмосферу на стадионе.
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