  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Яремчук: Мы провели качественный матч. Думаю, можно гордиться командой
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук: Мы провели качественный матч. Думаю, можно гордиться командой

Национальная сборная Украины
Обновлено

Но вылетели из турнира

Яремчук: Мы провели качественный матч. Думаю, можно гордиться командой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук подвел итог поединка 3-го тура Евро-2024 с Бельгией (0:0). Его слова из Германии передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.

- Как в целом оцените игру, и не слишком ли жестко играла Бельгия?

- Нет, не жестоко, это футбол. Что касается нас... Мы провели качественный матч. Я думаю, можно гордиться командой.

- Смотрели ли вы в перерыве результат матча Румыния - Словакия?

- Смотрели игру, следили за результатом. Нам говорили в течение всего матча, сообщали результат. Все зависело от нас.

- Сегодня было достаточно много украинских болельщиков. Важна ли была эта поддержка?

- Конечно, это важно. Спасибо, что приехали. Я думаю, сейчас много украинцев в Европе. Спасибо им за хорошую атмосферу на стадионе.

По теме
yellow-arrow
Трубин: Ребров поблагодарил всех. Сказал, что эта команда может намного больше
yellow-arrow
Забарный: Невыход из группы? Не знаю, это футбол. Иногда такое случается. Какой-то причины никто сейчас не найдет
yellow-arrow
На Евро-2024 Украина набрала наибольше очков в группе за всю историю своих выступлений на чемпионате Европы
Украина Бельгия Роман Яремчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adey (Korosten)
26.06.2024 в 22:50
чим пишатися? гамном у памперсі.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
adey (Korosten)
26.06.2024 в 22:50
чим пишатися? гамном у памперсі.
Ответить
1
0
Vano1986 (Львів)
26.06.2024 в 23:17
Та чого одразу гамном? Просто треба було розуміти. Шо про..брати 0:1, а шо 0:3. Сьогодні гра рівна була, а десь ми були сильніші. Про..б 0:3 в першому турі, та ще й від Румунів... Словаччина від Бельгії виграла, і ми могли. Надія залишалася. Такі команди як Польща, чи Хорватія також вилетіли, далеко не слабші за нас. Тому ні...уя дивного
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости