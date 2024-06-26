Яремчук: Мы провели качественный матч. Думаю, можно гордиться командой

Форвард сборной Украины Роман Яремчук подвел итог поединка 3-го тура Евро-2024 с Бельгией (0:0) . Его слова из Германии передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.

- Как в целом оцените игру, и не слишком ли жестко играла Бельгия?

- Нет, не жестоко, это футбол. Что касается нас... Мы провели качественный матч. Я думаю, можно гордиться командой.

- Смотрели ли вы в перерыве результат матча Румыния - Словакия?

- Смотрели игру, следили за результатом. Нам говорили в течение всего матча, сообщали результат. Все зависело от нас.

- Сегодня было достаточно много украинских болельщиков. Важна ли была эта поддержка?

- Конечно, это важно. Спасибо, что приехали. Я думаю, сейчас много украинцев в Европе. Спасибо им за хорошую атмосферу на стадионе.