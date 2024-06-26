Трубин: Ребров поблагодарил всех. Сказал, что эта команда может намного больше

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин подвел итог поединка 3-го тура Евро-2024 с Бельгией (0:0) .

По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.

– Что біло в раздевалке сборной после матча?

– Ничего. Отчаяние. Сильные эмоции.

– Говорил ли что-то Сергей Станиславович уже команде?

– Поблагодарил всех. (Сказал), что эта команда может гораздо больше и даже такой плохой опыт будет для нас сильным толчком, потому что много молодых ребят. Для нас будет большим уроком, что на этом турнире играть нужно с первых секунд и с первого матча.

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– Какая атмосфера была в команде во время подготовки и сегодняшнего матча?

– Честно говоря, одна из лучших, которая у меня была. Если были какие-то проблемы – решали вместе. После неудачных игр грустили вместе, поэтому это настоящая семья. Очень обидно. Почти месяц прошел, и время пролетело за мгновение. Есть эмоции и ощущение недосказанности.

– Когда шли в раздевалку на перерыв, спрашивали у тренерского штаба, какой счет в параллельном матче Словакия – Румыния?

– Тренерский штаб говорил об этом. Мы понимали, что они не будут делать что-то свое, потому что для них ничья – идеальный счет.