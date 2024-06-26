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Трубин: Ребров поблагодарил всех. Сказал, что эта команда может намного больше
Мы вылетели из группы Евро-2024
Фото: пресслужба УАФ
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин подвел итог
По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.
– Что біло в раздевалке сборной после матча?
– Ничего. Отчаяние. Сильные эмоции.
– Говорил ли что-то Сергей Станиславович уже команде?
– Поблагодарил всех. (Сказал), что эта команда может гораздо больше и даже такой плохой опыт будет для нас сильным толчком, потому что много молодых ребят. Для нас будет большим уроком, что на этом турнире играть нужно с первых секунд и с первого матча.
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– Какая атмосфера была в команде во время подготовки и сегодняшнего матча?
– Честно говоря, одна из лучших, которая у меня была. Если были какие-то проблемы – решали вместе. После неудачных игр грустили вместе, поэтому это настоящая семья. Очень обидно. Почти месяц прошел, и время пролетело за мгновение. Есть эмоции и ощущение недосказанности.
– Когда шли в раздевалку на перерыв, спрашивали у тренерского штаба, какой счет в параллельном матче Словакия – Румыния?
– Тренерский штаб говорил об этом. Мы понимали, что они не будут делать что-то свое, потому что для них ничья – идеальный счет.
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