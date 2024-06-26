Национальная сборная Украины
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Шевченко: Остаемся едиными, сильными. Работаем дальше ради будущего Украины
Все будет хорошо, говорит президент УАФ
Фото: АВТ Баварія
Президент УАФ Андрей Шевченко подвел итог
По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.
"Благодарю команду, тренера и наших самых лучших болельщиков.
Как бы ни было сложно сейчас, остаемся едиными. Сильными.
Работаем дальше ради будущего Украины. Слава Украине!" – заявил Шевченко.
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Источник:Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
27.06.2024 в 00:11
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