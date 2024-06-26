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Национальная сборная Украины

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Шевченко: Остаемся едиными, сильными. Работаем дальше ради будущего Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Все будет хорошо, говорит президент УАФ

Шевченко: Остаемся едиными, сильными. Работаем дальше ради будущего Украины

Фото: АВТ Баварія

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко подвел итог поединка 3-го тура Евро-2024 с Бельгией (0:0).

По итогам матча, наша команда заняла последнее, 4-е место в группе и вылетела с турнира.

"Благодарю команду, тренера и наших самых лучших болельщиков.

Как бы ни было сложно сейчас, остаемся едиными. Сильными.

Работаем дальше ради будущего Украины. Слава Украине!" – заявил Шевченко.

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Андрей Шевченко Украина Бельгия
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
27.06.2024 в 00:11
Это тот самый Шевченко, который позорно бросил сборную в предыдущем отборе посередине графика , потеряв в трех матчах 6 очков ? Он думает. что имеет моральное право шото вякать после этого западла ?
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Комментарии 3
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
27.06.2024 в 00:11
Это тот самый Шевченко, который позорно бросил сборную в предыдущем отборе посередине графика , потеряв в трех матчах 6 очков ? Он думает. что имеет моральное право шото вякать после этого западла ?
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2
0
Одиссей(Афула) (Афула)
27.06.2024 в 00:27
Да это тот самый Шевченко,который в 1/4 сборную вывел на прошлом Евро,и эту бы из группы вывел с тренерами итальянцами.
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download1 (huyersk)
26.06.2024 в 23:33
Я бачу судячі з фону світлини, що непогано у кишенях футбольних чиновників. Не збрехав!
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