Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть и позитив. Сборная Украины впервые в истории не пропустила на чемпионатах Европы
Сыграли 0:0 с Бельгией
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Сборная Украины в своем последнем матче Евро-2024
Для нашей команды эта игра стала первой в истории чемпионатов Европы без пропущенных голов.
По итогам группового этапа команда Сергея Реброва с четырьмя очками заняла последнее место в группе и вылетела.
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
27.06.2024 в 00:24
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