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Национальная сборная Украины

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Есть и позитив. Сборная Украины впервые в истории не пропустила на чемпионатах Европы

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сыграли 0:0 с Бельгией

Есть и позитив. Сборная Украины впервые в истории не пропустила на чемпионатах Европы

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в своем последнем матче Евро-2024 сыграла вничью 0:0 с Бельгией.

Для нашей команды эта игра стала первой в истории чемпионатов Европы без пропущенных голов.

По итогам группового этапа команда Сергея Реброва с четырьмя очками заняла последнее место в группе и вылетела.

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Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
27.06.2024 в 00:24
Есть и позитив : бельгийцы отдали дань уважения Украине.... Хоть это им стило первого места , но они не включали скорости..и не стали на рвать.... а играли в доступном для нас темпе....
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Комментарии 2
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
27.06.2024 в 00:24
Есть и позитив : бельгийцы отдали дань уважения Украине.... Хоть это им стило первого места , но они не включали скорости..и не стали на рвать.... а играли в доступном для нас темпе....
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IW (Lemberg city)
27.06.2024 в 00:20
Мені це нагадало анекдот від польських уболівальників:- Прошу панства, вчора наша команда грала матч за збереження прописки у прем'єр-лізі. На жаль, ми програли 1:8 (:- Але, прошу панства, яким же ж був той один!
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