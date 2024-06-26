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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров: Нельзя сказать, что мы не попали в плей-офф, и теперь все нужно менять

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тренер говорит, что все не так плохо

Ребров: Нельзя сказать, что мы не попали в плей-офф, и теперь все нужно менять

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал свой комментарий по итогам поединка Евро-2024 против команды Бельгии (0:0).

- Как вы пережили этот матч? Как оцените выступление команды на турнире и вашу работу?

- Моей работе оценку должны давать вы. К сожалению, мы не попали в плей-офф из-за первого матча, в котором проиграли Румынии. В той игре после 0:1 и 0:2 мы не проснулись. Я благодарен футболистам за поединок со Словакией. Сегодня мы старались победить, создавать моменты. Моментов было достаточно, но мы играли против топ-сборной, было очень тяжело. Мы не использовали свои шансы, но претензий к игрокам нет.

- Каким вы видите следующий этап этой сборной? Будем ли мы видеть изменения в команде? Возможно, это последний турнир для возрастных игроков?

- Я не знаю, последний или не последний. Сегодня у нас самая молодая сборная на турнире. Не понимаю, почему мы сейчас должны что-то омолаживать, менять. Пришел тот же Владимир Бражко, играет в основном составе. Мы следим за игроками молодежной, олимпийской сборных. Это процесс. Нельзя сказать, что мы не попали в плей-офф, и теперь все нужно менять.

- Насколько важно участие в таком турнире для Украины?

- Этот турнир очень важен, мы представляем нашу страну. В последних двух матчах не было вопросов по отдаче и характеру игроков. Мы показали характер нашей нации. Сейчас важно показать людям, что мы до сих пор боремся, что нам нужна помощь Европы, частью которой мы являемся. Очень важно для нас быть представленными здесь. Обидно, что мы плохо провели первую игру. Но это жизнь, и важно реагировать на ошибки. Думаю, мы хорошо отреагировали. К сожалению, мы не прошли дальше, набрав четыре очка. Если говорить о сегодняшней игре, то я горжусь футболистами. Каждый в Украине, думаю, недоволен счетом, но у меня нет вопросов к игрокам.

- Какая ситуация сейчас в украинском футболе?

- Мы продолжаем проводить наши внутренние соревнования, продолжаем жить. К сожалению, многие стадионы были уничтожены. Но сейчас мы живем в таких условиях. Я очень рад, что мы продолжаем чемпионаты, это очень важно. Также важно представлять Украину на Евро, показывать, что мы все еще живы, боремся и не остановимся.

- Какую поддержку украинского футбола вы бы хотели увидеть от Европы?

- Во время турнира, где бы мы ни были, мы чувствовали поддержку. Это очень важно, футбол является частью жизни. Также мы понимаем, что сейчас бьемся не только за Украину, но и за всю Европу.

- Вы общались с подопечными после матча?

- Я поблагодарил их за эту игру, но сказал, что мы не попали в плей-офф из-за результата поединка с румынами. Я видел игроков - у них нет никаких эмоций. У нас очень молодая сборная, я вижу перспективу в будущем. Надо пережить этот день и завтра начинать работать.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ymscik (Херсон)
27.06.2024 в 00:36
И как всегда в конце заезженная фраза " надо двигаться дальше"
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Комментарии 6
ymscik (Херсон)
27.06.2024 в 00:36
И как всегда в конце заезженная фраза " надо двигаться дальше"
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0
0
download1 (huyersk)
27.06.2024 в 00:34
все просрав, плей-офф чудом пройшли завдяки індивідуальним якістям Мудрика, Яремчука та Довбика, і далі хоче все паплюжити. Був би мужиком - пішов би
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0
0
dalexx (Украина)
27.06.2024 в 00:22
Не хоче йти з теплого місця. Я був про нього ліпшої думки
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1
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
27.06.2024 в 00:08
Слишком длинная цитата..Достаточно так "Нельзя сказать, что мы не попали ... еще как попали...
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3
2
MaximSK (Киев)
27.06.2024 в 00:07
Менять нужно в первую очередь тебя, а новому тренеру нужно провести хорошую работу до отбора в чм. Но боюсь будем тебя терпеть еще долго и будем падать все вниз. Нас уже Грузия обогнала((( А до этого Словения, Словакия и Румыния
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4
2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.06.2024 в 00:03
Та йди вже...Одна позитивна новина, крім перемоги Грузії - орбанців викинули з чемпіонату
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4
2

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