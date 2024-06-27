Неплохая игра - ужасный итог. Оценки сборной Украины за матч против Бельгии

Третья формация за три тура от Сергея Реброва. Уникальный случай на Евро, это точно. По сути во всех трех матчах мы увидели разные команды. Первая не может ничего от слова совсем, вторая - забивает, но делает это чисто благодаря индивидуальным навыкам отдельных футболистов, третья - организованная, но невезучая .

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Лучший результат на групповом этапов в контексте очков в истории нашей сборной, неплохой второй тайм против Словакии и достойная игра против фаворита квартета бельгийцев. Это с одной стороны. С другой: тренерская пассивность, абсолютная апатия в первом туре против румын и вылет с последнего места. Наверное, матч против "красных дьяволов" был наиболее комплексным, с точки зрения структуры. "Сине-желтые" неплохо держались в обороне и имели шансы впереди. Однако, особенно от этого не легче, так как реализовать ничего и не удалось.

Второй раз приходится анализировать и выставлять оценки с горьким привкусом.

Анатолий Трубин. Оценка - 5 из 5-ти.

Голкипер "Бенфики" снова лучший в составе главной команды Украины. Недаром, Анатолий получил звание "Лев матча". Трубин сделал все, что мог и сохранил свои ворота "сухими". Жаль, что только партнеры так и не сумели расписаться в воротах Кастельса.

Александр Тымчик. Оценка - 3,5 из 5-ти.

Опять те же самые проблемы, как и в матче против Словакии. Фулбек "Динамо" терялся при позиционной игре и частенько уступал в единоборствах Доку. Однако, снова скорость Тымчика компенсировала его погрешности. Александр отбегал все 90 минут.

Николай Матвиенко. Оценка - 3,5 из 5-ти.

Николай наименее запомнился из всей тройки центрбеков. В частности, это касается продвижения мяча. Если при обороне собственных ворот Матвиенко выглядел более-менее, то в плане начала атак все упиралось в передачи назад на голкипера. В отличие от того же Забарного.

Илья Забарный. Оценка - 4,5 из 5-ти.

Центрбек "Борнмута", уже традиционно, несмотря на свой молодой возраст, был лидером нашей защиты. Кроме того, Забарный часто пытался через дальнюю передачу создать для партнеров хорошие позиции для начала атак.

Александр Сваток. Оценка - 3,5 из 5-ти.

Без особых провалов, но и при этом без ощутимого вклада в действия команды. Средний матч по всем критериям от новоиспеченного легионера МЛС.

Виталий Миколенко. Оценка - 4,5 из 5-ти.

Первое появление защитника "Эвертона" на этом Евро. Миколенко ощутимо добавил динамики и широты атак на своем фланге. Но, на весь поединок, в силу всем известных причин, Виталия не хватило.

Владимир Бражко. Оценка - 3 из 5-ти.

22-летний опорник в определенном смысле выпал из структуры украинской команды в матче против "красных дьяволов" и очень смазал начало второго тайма. Оценки от аналитически-статистических порталов подтверждают этот тезис. В итоге, Бражко не доиграл встречу до конца и уступил место Степаненко.

Николай Шапаренко. Оценка - 4 из 5-ти.

Шапаренко снова был заметным, продвигал мяч и шел в дриблинг. Но в последней трети поля соперника чего-то все же не хватало - хотелось увидеть больше оригинальных решений.

Георгий Судаков. Оценка - 3,5 из 5-ти.

10-й номер "Шахтера" проявлял активность и пытался обострять. Однако, в целом было много брака. Георгий несколько раз пытался пробивать - не хватало точности. А в концовке Судаков имел прекрасную возможность, чтобы в конце концов размочить счет, но попал прямо в голкипера бельгийцев.

Роман Яремчук и Артем Довбик. Оба - по 3,5 из 5-ти.

Артем спал в первом тайме, Роман - во втором. Оба наших форварда частенько наносили удары по воротам "красных дьяволов", однако очень не хватало решительности или скорости принятия решений в завершающей стадии. Или блокировали защитники сборной Бельгии, или на месте был страж ворот команды Доменико Тедеско.

Замены:

Андрей Ярмоленко - n/a.

Ветеран вышел в самой концовке и провел на поле слишком мало времени.

Александр Зинченко. Оценка - 2,5 из 5-ти.

Заметно слабее сыграл своего предшественника - Миколенко.

Тарас Степаненко. Оценка - 3 из 5-ти.

Опытный Тарас каши не испортил, заменив блеклого Бражко, но нам нужно было атаковать...

Руслан Малиновский. Оценка - 3,5 из 5-ти.

Пытался добавить в атаке, в частности попытался выполнить "сухой лист" с углового. Впрочем, на большее не хватило ни игрового времени, ни креатива.

Владислав Ванат. Оценка - 2,5 из 5-ти.

Впервые вышел на этом ЧЕ, отыграл 20 минут и ничем не запомнился.

Главный тренер:

Сергей Ребров. Оценка - 3,5 из 5-ти.

Рациональный переход на три защитника - плюс. Не стал традиционно для себя тянуть с заменами до 80-й минуты - плюс. На этом наверное все. Все же третья фундаментальная смена стартового состава и формации за три матча группового этапа говорят об определенной неопределенности главного тренера.