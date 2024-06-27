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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Тымчик: Это беспрецедентно, что команда с четырьмя очками пропускает плей-офф

Национальная сборная Украины

Катастрофическое стечение обстоятельств

Тымчик: Это беспрецедентно, что команда с четырьмя очками пропускает плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник сборной Украины Александр Тымчик прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы-2024.

"Я горжусь тем, что я украинец. В нашем выступлении нет ничего постыдного. Наш невыход из группы стал последствием нашего первого матча (0:3 от Румынии - прим.). Это беспрецедентно, что команда с четырьмя очками не выходит в плей-офф. Мы отдали все силы ради нашей страны. Мы их подвели, и мне очень жаль.

Мы хотели доставить им (болельщикам - прим.) радость, заставить их гордиться. Мы оставили все это на поле, но этого оказалось недостаточно", - цитирует Тымчика пресс-служба УЕФА.

Напомним, что по итогам группового этапа Украина покинула турнир, набрав 4 очка, как и остальные конкуренты (4).

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.06.2024 в 11:13
Да, мы обосрались. Зато как красиво:)
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Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
27.06.2024 в 11:13
Да, мы обосрались. Зато как красиво:)
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0
0
Desperado (Вінниця)
27.06.2024 в 10:47
Це безпрецедентно коли такі довбойоби дають інтерв'ю. Насрали на всіх, але ж в цьому немає нічого ганебного. В першому матчі напевно результат випадково встановлювали. Безпрецедентно, що очки треба здобувати. Грузини відали всі сили заради своєї країни, а не ви(доречі надалі не вболіватиму за Грузію). Другий абзац взагалі набір слів як вони хотіли змусити, можливо силою), а що вони залишили на полі, чого виявилось недостатньо залишиться загадкою в мізках цього феєричного довбойоба
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0
1
Батько Махно (N)
27.06.2024 в 10:40
Делайте запись игр и сами за себя болейте!Тряпки!Одиннадцать оленей Реброва
sticker
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0
1
владимир-К (Болград)
27.06.2024 в 10:32
не хвилюйся жодна команда не вийде з цієї групи до 1/4
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