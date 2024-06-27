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Тымчик: Это беспрецедентно, что команда с четырьмя очками пропускает плей-офф
Катастрофическое стечение обстоятельств
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник сборной Украины Александр Тымчик прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы-2024.
"Я горжусь тем, что я украинец. В нашем выступлении нет ничего постыдного. Наш невыход из группы стал последствием нашего первого матча (0:3 от Румынии - прим.). Это беспрецедентно, что команда с четырьмя очками не выходит в плей-офф. Мы отдали все силы ради нашей страны. Мы их подвели, и мне очень жаль.
Мы хотели доставить им (болельщикам - прим.) радость, заставить их гордиться. Мы оставили все это на поле, но этого оказалось недостаточно", - цитирует Тымчика пресс-служба УЕФА.
Напомним, что по итогам группового этапа Украина покинула турнир, набрав 4 очка, как и остальные конкуренты (4).
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