Тымчик: Это беспрецедентно, что команда с четырьмя очками пропускает плей-офф

Правый защитник сборной Украины Александр Тымчик прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы-2024.

"Я горжусь тем, что я украинец. В нашем выступлении нет ничего постыдного. Наш невыход из группы стал последствием нашего первого матча (0:3 от Румынии - прим.). Это беспрецедентно, что команда с четырьмя очками не выходит в плей-офф. Мы отдали все силы ради нашей страны. Мы их подвели, и мне очень жаль.

Мы хотели доставить им (болельщикам - прим.) радость, заставить их гордиться. Мы оставили все это на поле, но этого оказалось недостаточно", - цитирует Тымчика пресс-служба УЕФА.