Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0
Ничья, которая ничего, кроме утешения самолюбия, не дала
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украина закончила свои выступления на чемпионате Евро 2024. Закончила не самым плохим образом. Ничья с Бельгией – неплохой результат. Однако это и не хлопанье дверью. Украине нужно было победить – чтобы не зависеть от результата параллельного матча. А так эта зависимость привела к непочётному четвертому месту в одной из самых слабых групп Евро.
На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Фотогалерея его работ – ниже.
Фотогалерея
Фотогалерея
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Поддерживать сборную надо, когда несчастье. А у Реброва - вызванный недальновидностью провал. А за это надо отвечать
- Быть Кевином де Брюйне: ссоры с тренерами, пять голов за тайм и собственный элитный турнир
- "Раньше всё было проще". Журналист рассказал о почти открытом конфликте Зинченко и Реброва в сборной
- Украина - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 26.06.2024
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн