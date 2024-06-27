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Национальная сборная Украины

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Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0

Национальная сборная Украины

Ничья, которая ничего, кроме утешения самолюбия, не дала

Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина закончила свои выступления на чемпионате Евро 2024. Закончила не самым плохим образом. Ничья с Бельгией – неплохой результат. Однако это и не хлопанье дверью. Украине нужно было победить – чтобы не зависеть от результата параллельного матча. А так эта зависимость привела к непочётному четвертому месту в одной из самых слабых групп Евро.

На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Фотогалерея его работ – ниже.

Фотогалерея

Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 1Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 2Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 3Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 4Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 5Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 6Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 7Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 8Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 9Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 10Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 1Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 2Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 3Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 4Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 5Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 6Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 7Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 8Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 9Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 10Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 1Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 2Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 3Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 4Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 5Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 6Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 7Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 8Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 9Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 10Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 1Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 2Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 3Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 4Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 5Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 6Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 7Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 8Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 9Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 10Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 1Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 2Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 3Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 4Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 5Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 6Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 7Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 8Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 9Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 10Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 1Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 2Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 3Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 4Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 5Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 6Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 7Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 8Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 9Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 10Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 1Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 2Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0 - фото 3

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