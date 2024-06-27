Островок позитива в море провала. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Украина – Бельгия 0:0

Украина закончила свои выступления на чемпионате Евро 2024. Закончила не самым плохим образом. Ничья с Бельгией – неплохой результат. Однако это и не хлопанье дверью. Украине нужно было победить – чтобы не зависеть от результата параллельного матча. А так эта зависимость привела к непочётному четвертому месту в одной из самых слабых групп Евро.

На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Фотогалерея его работ – ниже.

Фотогалерея

Фотогалерея