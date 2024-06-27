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"Раньше всё было проще". Журналист рассказал о почти открытом конфликте Зинченко и Реброва в сборной
Хавбек был недоволен методами работы специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Между полузащитником сборной Украины Александром Зинченко и главным тренером "сине-желтых" Сергеем Ребровым возник почти открытый конфликт. Об этом сообщил известный журналист-инсайдер Игорь Бурбас.
"Я не хотел до Евро выносить эту историю, потому что знаю ее уже несколько месяцев. Вынести ее на Евро - это навредить сборной. Этого я не хотел. Но сейчас уже дождался момента, когда можно рассказать о том, что было несколько месяцев назад в лагере сборной.
Был почти открытый конфликт Зинченко - Ребров. Подтвержденная информация у меня из команды, изнутри, поэтому я за нее гарантированно отвечаю.
Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, который ходил и накручивал пацанов, и говорил типа: "Блин, ну у Реброва что-то все непонятно, мы как-то играем очень сложно. Раньше все было проще". Это не было так: "Пацаны, собираемся, у меня важная информация".
Я хотел бы завершить эту историю тем, что этот конфликт был исчерпан не так, что пустили на самотек. Ребров и Зинченко поговорили. По моей информации, они пришли к общему знаменателю. И все окей - они пожали руки", - сказал Бурбас.
Напомним, что в первых двух матчах Украины на Евро против Румынии и Словакии Зинченко появился в основном составе, с Бельгией Александр вышел со скамейки запасных.
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