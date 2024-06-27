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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Раньше всё было проще". Журналист рассказал о почти открытом конфликте Зинченко и Реброва в сборной

Национальная сборная Украины

Хавбек был недоволен методами работы специалиста

"Раньше всё было проще". Журналист рассказал о почти открытом конфликте Зинченко и Реброва в сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Между полузащитником сборной Украины Александром Зинченко и главным тренером "сине-желтых" Сергеем Ребровым возник почти открытый конфликт. Об этом сообщил известный журналист-инсайдер Игорь Бурбас.

"Я не хотел до Евро выносить эту историю, потому что знаю ее уже несколько месяцев. Вынести ее на Евро - это навредить сборной. Этого я не хотел. Но сейчас уже дождался момента, когда можно рассказать о том, что было несколько месяцев назад в лагере сборной.

Был почти открытый конфликт Зинченко - Ребров. Подтвержденная информация у меня из команды, изнутри, поэтому я за нее гарантированно отвечаю.

Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, который ходил и накручивал пацанов, и говорил типа: "Блин, ну у Реброва что-то все непонятно, мы как-то играем очень сложно. Раньше все было проще". Это не было так: "Пацаны, собираемся, у меня важная информация".

Я хотел бы завершить эту историю тем, что этот конфликт был исчерпан не так, что пустили на самотек. Ребров и Зинченко поговорили. По моей информации, они пришли к общему знаменателю. И все окей - они пожали руки", - сказал Бурбас.

Напомним, что в первых двух матчах Украины на Евро против Румынии и Словакии Зинченко появился в основном составе, с Бельгией Александр вышел со скамейки запасных.

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Сергей Ребров Украина Александр Зинченко Евро 2024 Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
27.06.2024 в 13:46
Плітки як жанр пізнання футболу.
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Комментарии 5
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Очманілий Заєць (Odessa)
27.06.2024 в 13:46
Плітки як жанр пізнання футболу.
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alex.belogubko (одесса)
27.06.2024 в 12:18
ЗИНУ надо гнать--ОДНИ ПОНТЫ
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0
1
Лекарь (село Дарниця)
27.06.2024 в 11:56
Кились покійного Фоменка за невдачу на Євро так з лайном змішали.... Та ще й зі збірної поперли, ганебно. Хоча, на тому Євро пан Шева був "головним", як з"ясувалося пізніше. А що буде зараз? А буде те, що Ребров залишиться працювати, неначе нічого не страпилось, а кореш Шева його покриє. Рекорсмен по кількості матчів з камбеками, ага. Вольова перемога це не що інше, як виправлення власних помилок. Тоді питання, чиї це були помилки? Думайте.
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zubrenok1956 (житомир)
27.06.2024 в 11:46
хто такий зіна?! і чому про конфлікт мовчав Бурбас?!; щоб не нашкодити збірній перед Євро-2024 (інформацію тобі надали гравці?!)?! а ти Ігор не побачив, що якраз в команді і не було єднання і командного духу?!; про такі випадки говорив Петраков (два "супергравці" взяті за "порадою друзів" розклали команду до нуля); в збірній повинні грати гравці, які заслужили це право, а не піжони типу зіни, судакова, мудрика і т.д з "правом" голосу на критику і самолюбовання; справа ССР, як йому керувати збірною хоча це не приватне підприємство; треба правильно ставити запитання і розставляти акценти, а ще ніхто не може бути закритим від справедливої, актуальної критики навіть при тому, що має особисту думку і не реагує на критику;
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MaximSK (Киев)
27.06.2024 в 11:42
Ребров должен уходить со сборной после провала на Евро, в любой другой сборной кроме тех сборных для которых участие на Евро уже успех, так и бы и случилось, но у нас другой случай. Ребров сам возглавляет институт тренеров, по сути сам себе начальник, вдобакок Шева всегда им доволен даже после разгрома от Румынии 3-0.
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