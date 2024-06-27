Поддерживать сборную надо, когда несчастье. А у Реброва - вызванный недальновидностью провал. А за это надо отвечать

Как это уже осточертело, ей-Богу... Из года в год – одно и то же. "Главное не победа, а участие", "Упал – умей подниматься", "Нужно поддерживать сборную" и другие лозунги неудачников. Но поддерживать надо штаны подтяжками, когда спадают. А когда кто-то делает откровенную х...ню, то надо спрашивать за результат и требовать ответственности.

То, что сделал Сергей Ребров с этой сборной на этом чемпионате Европы – фирменная х...ня. Зачем было аж три товарищеских матча перед форумом? В последнем из них травмировался Виталий Миколенко – единственный нормальный левый защитник в этом созыве сборной. А что, когда уже травмировался, нельзя было довызвать кого-то другого, а не тянуть неготового игрока на Евро? Да хотя бы Караваева – хуже, чем "Зинченко, прости, Господи, – левый защитник", не было бы в любом случае.

Что это были за игры разума с вратарями? Вообще-то на позиции "номер один" наигрывают одного "Мистера надежность", а все остальные просто его страхуют. А угождать всем игровой практикой надо в дворовом футболе, а не в процессе подготовки к Евро. Раз с немощной Молдовой Лунин отстоял "на ноль" – то надо и на первую игру Евро его выставить. Выставили. Допустил два удручающих ляпа, при том, что на скамейке сидел вратарь, которого можно назвать лучшим игроком сборной Украины на этом турнире. Несмотря на общий провал.

А кто-то собирался вообще решать проблему неумения защищаться при стандартах? Поляки в товарищеском матче раздели сборную Украины в этом компоненте как любовницу перед сексом. Не просто раздели, а еще и посмеивались – почитайте польских журналистов после нашего с ними спарринга. Румыны потом умело давили на стандартах. Подготовились к Евро, ага.

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Ребров едва не сожрал журналистку на пресс-конференции перед Бельгией, когда та спросила его об одном не забитом голе Словакии, который бы пригодился Украине. Но, господа, вы играли не для себя. По крайней мере, декларировали громкие слова о "всей Украине", "наших людях в трудные времена", о ВСУ. Ну, тогда прислушайтесь, воспринимайте критику, адекватно несите ответственность, или же откровенно заявите – мы играем для себя. Потому что критика в контексте Словакии – справедливая, ныне покойный Михаил Фоменко аплодировал бы стоя: выпускать опорника Сидорчука, потом еще и защитника Таловерова, когда есть возможность уставшему, выжатому и физически, и психологически сопернику забить еще, и исправить катастрофическую после первого тура разницу мячей, которая, уже тогда было очевидно, будет играть роль после третьего тура. Хотя, это же так в духе нынешнего времени – не видеть дальше своего носа (как говорил один кто-то: "Да кто же знал, что так будет" (с)). Самой Словакии два забили – надо держать счет, чтобы после матча пустить слезу.

Додержались до того, что Бельгию нужно было побеждать. Нет глупых – ясно, что румыны со словаками сыграли бы вничью между собой. Но с бельгийцами, кажется, играли не на победу, а на "репутацию Реброва". Чтобы не дай Бог не проиграть. А так ничья – классный же результат. Вон, большинство болельщиков аплодируют. Неважно, что этот результат сделал нас четвертыми в, по сути, самой слабой группе Евро-2024. Хитрое манипулятивное средство – запоминается же обычно последний шаг. Но нет, господа, так это не работает. Провален весь турнир. И ничья с Бельгией – это составляющая этого провала.

Пусть Реброву зададут вопрос, почему игроки, чья команда за двадцать минут до конца группового раунда находится на последнем месте таблицы, идут трусцой на замену. А потом еще кто-то смеет бельгийцев упрекать, что те у углового флажка время тянули. Так алё, их ничья выводила в плей-офф. А нас куда? Ребров говорит, что "замечаний по матчу с бельгийцами нет". А по турниру в целом есть? Хотя, кто это будет спрашивать? Глава УАФ, который в свое время банально "подсиживал" главного тренера сборной Украины? Или вице-президент УАФ по направлению сборных... которым является сам Сергей Ребров?

Ответ Реброва на все вопросы, уже, кажется, прозвучал – он свалил все на игроков после Румынии. Хотя явно, что львиная доля этого провала – это вина тренерского штаба. И поддерживать сборную после такого – это сглаживать ответственность за провал, прививать виновникам чувство безответственности. Поддерживать нужно, но тогда, когда происходит несчастный случай, стечение неблагоприятных обстоятельств или несправедливость.

А здесь – банальное разгильдяйство...