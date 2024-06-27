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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Поддерживать сборную надо, когда несчастье. А у Реброва - вызванный недальновидностью провал. А за это надо отвечать

Национальная сборная Украины
Обновлено

И ничья с Бельгией – не достижение, а часть этого провала

Поддерживать сборную надо, когда несчастье. А у Реброва - вызванный недальновидностью провал. А за это надо отвечать

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Как это уже осточертело, ей-Богу... Из года в год – одно и то же. "Главное не победа, а участие", "Упал – умей подниматься", "Нужно поддерживать сборную" и другие лозунги неудачников. Но поддерживать надо штаны подтяжками, когда спадают. А когда кто-то делает откровенную х...ню, то надо спрашивать за результат и требовать ответственности.

То, что сделал Сергей Ребров с этой сборной на этом чемпионате Европы – фирменная х...ня. Зачем было аж три товарищеских матча перед форумом? В последнем из них травмировался Виталий Миколенко – единственный нормальный левый защитник в этом созыве сборной. А что, когда уже травмировался, нельзя было довызвать кого-то другого, а не тянуть неготового игрока на Евро? Да хотя бы Караваева – хуже, чем "Зинченко, прости, Господи, – левый защитник", не было бы в любом случае.

Поддерживать сборную надо, когда несчастье. А у Реброва - вызванный недальновидностью провал. А за это надо отвечать - изображение 1

Что это были за игры разума с вратарями? Вообще-то на позиции "номер один" наигрывают одного "Мистера надежность", а все остальные просто его страхуют. А угождать всем игровой практикой надо в дворовом футболе, а не в процессе подготовки к Евро. Раз с немощной Молдовой Лунин отстоял "на ноль" – то надо и на первую игру Евро его выставить. Выставили. Допустил два удручающих ляпа, при том, что на скамейке сидел вратарь, которого можно назвать лучшим игроком сборной Украины на этом турнире. Несмотря на общий провал.

А кто-то собирался вообще решать проблему неумения защищаться при стандартах? Поляки в товарищеском матче раздели сборную Украины в этом компоненте как любовницу перед сексом. Не просто раздели, а еще и посмеивались – почитайте польских журналистов после нашего с ними спарринга. Румыны потом умело давили на стандартах. Подготовились к Евро, ага.

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Ребров едва не сожрал журналистку на пресс-конференции перед Бельгией, когда та спросила его об одном не забитом голе Словакии, который бы пригодился Украине. Но, господа, вы играли не для себя. По крайней мере, декларировали громкие слова о "всей Украине", "наших людях в трудные времена", о ВСУ. Ну, тогда прислушайтесь, воспринимайте критику, адекватно несите ответственность, или же откровенно заявите – мы играем для себя. Потому что критика в контексте Словакии – справедливая, ныне покойный Михаил Фоменко аплодировал бы стоя: выпускать опорника Сидорчука, потом еще и защитника Таловерова, когда есть возможность уставшему, выжатому и физически, и психологически сопернику забить еще, и исправить катастрофическую после первого тура разницу мячей, которая, уже тогда было очевидно, будет играть роль после третьего тура. Хотя, это же так в духе нынешнего времени – не видеть дальше своего носа (как говорил один кто-то: "Да кто же знал, что так будет" (с)). Самой Словакии два забили – надо держать счет, чтобы после матча пустить слезу.

Поддерживать сборную надо, когда несчастье. А у Реброва - вызванный недальновидностью провал. А за это надо отвечать - изображение 2

Додержались до того, что Бельгию нужно было побеждать. Нет глупых – ясно, что румыны со словаками сыграли бы вничью между собой. Но с бельгийцами, кажется, играли не на победу, а на "репутацию Реброва". Чтобы не дай Бог не проиграть. А так ничья – классный же результат. Вон, большинство болельщиков аплодируют. Неважно, что этот результат сделал нас четвертыми в, по сути, самой слабой группе Евро-2024. Хитрое манипулятивное средство – запоминается же обычно последний шаг. Но нет, господа, так это не работает. Провален весь турнир. И ничья с Бельгией – это составляющая этого провала.

Пусть Реброву зададут вопрос, почему игроки, чья команда за двадцать минут до конца группового раунда находится на последнем месте таблицы, идут трусцой на замену. А потом еще кто-то смеет бельгийцев упрекать, что те у углового флажка время тянули. Так алё, их ничья выводила в плей-офф. А нас куда? Ребров говорит, что "замечаний по матчу с бельгийцами нет". А по турниру в целом есть? Хотя, кто это будет спрашивать? Глава УАФ, который в свое время банально "подсиживал" главного тренера сборной Украины? Или вице-президент УАФ по направлению сборных... которым является сам Сергей Ребров?

Поддерживать сборную надо, когда несчастье. А у Реброва - вызванный недальновидностью провал. А за это надо отвечать - изображение 3

Ответ Реброва на все вопросы, уже, кажется, прозвучал – он свалил все на игроков после Румынии. Хотя явно, что львиная доля этого провала – это вина тренерского штаба. И поддерживать сборную после такого – это сглаживать ответственность за провал, прививать виновникам чувство безответственности. Поддерживать нужно, но тогда, когда происходит несчастный случай, стечение неблагоприятных обстоятельств или несправедливость.

А здесь – банальное разгильдяйство...

Материалы в блогах – личное мнение автора; оно может не совпадать с позицией редакции

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Комментарии
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Fritz (Кузнецовск)
27.06.2024 в 13:46
Зінченко не захисник! Матвієнко- через матч привоз! Лунін - попри нормальний сезон в клубі обісрався в першому матчі. Степаненко, Сідр, Ярмола - дякуємо і допобачення. Треба вчасно йти і не мучити ні себе ні вболівальників!!!
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Комментарии 23
Fritz (Кузнецовск)
27.06.2024 в 13:46
Зінченко не захисник! Матвієнко- через матч привоз! Лунін - попри нормальний сезон в клубі обісрався в першому матчі. Степаненко, Сідр, Ярмола - дякуємо і допобачення. Треба вчасно йти і не мучити ні себе ні вболівальників!!!
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Батько Махно (N)
27.06.2024 в 13:19
Статья по делу!Скажу от себя. После "игры" с Румынией , для себя решил не смотреть матчи сборной, независимо от результата. Почему? Да потому, что они наплевали на всех своим отношением. Дело не в проигрыше, а именно отношение, характер и их уважение. Нет гордости, что они одели форму сборной. Пиар, понты- вот и вся сборная. Сколько интервью давали перед евро, дурдом. Сколько их было после 3:0? ТРЯПКИ!!! И ТУТ ОНИ ВЫИГРЫВАЮТ СЛЕДУЮЩУЮ ( игру уже не смотрел) и погнали интервью на право и налево. Когда руку прикладываешь у сердцу- отдавался на поле, а не для камеры позируй!Тряпки, позеры,понторезы во главе с Серёжей ЗЫ. Пока в сборной Зина и т.п , не будет тренера( не физрука) "ЭТО" смотреть не буду."Одиннадцать оленей Реброва"
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Andrumas (Düsseldorf)
27.06.2024 в 13:02
Я посмотрел на ютубе Владимира Зверова и он там чуть не передернул на Реброва. Говорит вывел нас из катастрофы, очень сложной отборочной группы на Евро (через плей-офф Лиги наций, к которой Ребров отношения не имеет, зверов не рассказал, как и то с какими мучениями мы там прошли мега слабых исландцев и боснийцев)! А на самом Евро у Реброва и его тренерского штаба была только одна единственная ошибка допущена, по словам Зверова, и он искренне недоумевает как можно увольнять эту мессию… Найдутся и другие защитники этого бездаря. Матч с бельгией хороший с точки зрения игры в защите и нейтрализации бельгийских звезд, но впереди нормальных моментов у нас не было! В матче, где нам нужна была победа!!! Игра в атаке сборной на всем евро вызывает огромные вопросы, только второй тайм со Словакией у нас был с моментами и удар Тимчика в штангу в первом и все.. ну и попытка сухого листа от Малиновского. За 3 матча!!! С пичичи в составе! Наши первые 3 тайма на Евро это еще и полная катастрофа в центре поля и особенно в защите!
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Yura_K (Dnipro)
27.06.2024 в 12:59
Лучше бы они полетелт в атаку и проиграли бы 3-2. Чехи не жалели себя, грузины смогли
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dalexx (Украина)
27.06.2024 в 12:54
Дякую за правдивий матеріал! Рєбров не вміє сприймати критику. Ще з часів роботи у ДК
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okolegko (Київ)
27.06.2024 в 12:31
,Повністю погоджуюсь із написаним. Власне, япро це писав неодноразово. За провали треба відповідати, тим паче що перспектив із таким тренером у ''позолоченого'' покоління нема
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
27.06.2024 в 12:28
Погоджуюсь з автором.
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alexfc (Киев)
27.06.2024 в 12:23
Ребров провалив роботу в збірній . Його треба виганяти. Ось останні матчі збірної. Скільки разів ми забивали першими? Жодного. 4 місце збірної це повністю заслуга Реброва. Чому у нас такі класні футболісти, які мають гарну пресу в Англії, Іспанії, не можуть так грати за збірну. Нехай Ребров повертається до клубної роботи, це у нього краще виходить. А збірній потрібен тренер, якій в змозі поставити гру в обороні, таким чином щоб ми не програвали матчі з самого початку. Треба іноземний тренер. В Україні зараз немає нормальних. Всіх цих шанувальників конспектів Лобановського треба гнати подалі.
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Ser tabu (Львів)
27.06.2024 в 12:20
Ребров - це звичайний латентний хам. Не знаю як він себе поводить у роздягальні з пацанами, але при журналістах, інколи "проскакує" його бидлосутність.Якщо хворе суспільство, то воно хворе скрізь, футбол не виключення.
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Citizzzzen ("Дніпро")
27.06.2024 в 13:53
Як на мене, зовсім не латентний. Повноцінний такий собі хам. Пробачали як гарному тренеру, але й тут помилились.
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Saturn (Киев)
27.06.2024 в 12:18
Ніколи не думав що так буде, але я згоден із думкою цього продажного журналіста, хоча якщо брати протистояння "Ахметов-Суркіси" та футболісти-фахівці цих головних сил в українському футболі, тоді все становиться на своє місце.
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zubrenok1956 (житомир)
27.06.2024 в 12:15
автор статті, дякувати йому, відкрив лише 1/3 того, що відбувається у збірній і в українському футболі; неконтрольованість і безвідповідальність - це мабуть ті ракові пухлини, які мають місце і у футболі і в державі в цілому; а самовозвеличування на пустому місці (володар золотого м"яча - президент федерації, кращий тренер-новатор він же віцепрезидент УАФ) це все вибачте байки дідуся Опа-наса; мірило всьому результат роботи, а його немає; хто буде відповідати?! - ніхто!!! чому?! - як ми себе любимих будемо ставити на місце, а тим паче звільняти з посади - не правильно це; що скажете ШАМ І ССР?! - це робочі моменти і ми виправимо положення справ; вистава закінчена - занавіс
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alex.belogubko (одесса)
27.06.2024 в 12:14
ЗИНУ надо убирать сборной -одни понты а игры нет
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Fritz (Кузнецовск)
27.06.2024 в 13:40
І напів-ходячого Ярмолая!!! Дежавю, у 2016 Тимощука возили як свячену корову і от знову! Лідер розглядальні...
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Ukraine MT (Львов)
27.06.2024 в 12:02
Повна підтримка автору статті!
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Kondor (Веселе)
27.06.2024 в 11:59
Та нічого,,,Ребров ще буде готувати збірну до ЧМ
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Сарат 75 (Мукачево)
27.06.2024 в 11:56
а хто автор тексту?
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Лекарь (село Дарниця)
27.06.2024 в 11:57
Автора вказано прямо під фото Реброва
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Saturn (Киев)
27.06.2024 в 12:31
Один продажний "Ахметовский" журналюга
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Laborer (Dnipro)
27.06.2024 в 11:55
Написано слушно, гарно та справедливо.
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Лекарь (село Дарниця)
27.06.2024 в 11:50
Погоджуюсь. Це повне фіаско, особливо, якщо враховувати ті гучні слова, що казали гравці та тренер. Подивіться на команду Грузії. Ось як треба грати, як треба відноситись до свого шансу! А в нас, таке відчуття, що хлопці вийшли з кварталу червоних ліхтарів, продають себе, кожен окремо. Тьху, бл*
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Saturn (Киев)
27.06.2024 в 12:44
Та ладно "Айболіт" - португальцям в тій грі нічого не було потрібно (товарняк по-суті) - наші, по тій грі винесли б зазначену збірну із на порядок більшим рахунком
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Fritz (Кузнецовск)
27.06.2024 в 13:41
Наші вже Румун винесли...
 
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