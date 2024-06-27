Ротань: У нас достаточно молодая команда. Будущие победы впереди

Главный тренер олимпийской сборной Украины и "Александрии" Руслан Ротань оценил выступление национальной команды на Евро-2024.

"Я хотел бы поддержать нашу сборную Украины. Два последних матча мы провели на достаточно достойном уровне - все шло по нашему сценарию.

Самый главный промах - это первая игра, где минуты волнения, начало турнира. Начало турнира он всегда нервное.

С этими нервами наши ребята не справились. К сожалению, этот турнир мы проиграли в первой игре.

В игре со Словакией и Бельгией наши ребята заслуживали большего. Бельгия - самый сильный соперник в этой группе, и мы с ними играли на равных.

Обыграли сборную Словакии, проигрывая по ходу поединка. Хочется поддержать ребят. Я все равно скажу, что у нас достаточно молодая команда, мы набираемся опыта на таких форумах. Я уверен, что будущие победы впереди. Надо набраться терпения.

Я считаю, что журналисты перед стартом турнира переоценили футболистов. Какие-то цены называли... Сразу такое ощущение, что не деньги играют в футбол. Они переоценили и все передалось на наших футболистов", - сказал Ротань в интервью BurBuzz.

Напомним, сборная Украины покинула турнир по итогам группового этапа, набрав на этой стадии 4 очка.