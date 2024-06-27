Худшее из возможного. Акценты зрителя на игре Украины с Бельгией

“Будешь болеть за румын?” - спросил друг перед матчем. И в этом вопросе была квинтэссенция нашего футбольного менталитета.

Во-первых, почему именно за румын? Ну как же, их победа над словаками позволит нам пройти в плей-офф даже в случае нашего поражения. Пардоньте, а что нам там делать, если мы проиграем свой решающий поединок? Продлить агонию, дав лишний повод для критики? Ведь, как ни крути, а вышли бы на победителя другой группы.

Во-вторых, по моему глубокому убеждению, ничья рисовалась практически неизбежным исходом той самой параллельной игры. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: в решающем туре возобладает осторожность, как это и случилось в большинстве его матчей. Лишь наивный мог ожидать в той встрече охоты за журавлем.

В-третьих, понимая это, нам не оставалось ничего другого, как играть на победу. Нужно было рисковать, идти ва-банк - или грудь в крестах, или голова в кустах. Казалось бы, все просто и ясно. Тем более что соперник не отличается безукоризненной обороной, пусть и уделил ей в этот раз больше внимания, опять же, осторожничая.

А вот мы себе такой роскоши позволить не имели права - мы лишили себя его еще на старте, постыдно провалившись там, где даже жалкое захудалое очечко, как показала жизнь, в итоге могло обеспечить нам триумф в группе. И самое неприятное то, что с таким соперником, как Румыния, это очечко отнюдь не мнилось пределом мечтаний.

Словом, извините за штамп, свое счастье мы должны были искать в атаке. Но ничего подобного я не увидел и близко. Да, на поле вышли одновременно два форварда. Но при пяти защитниках. Пять, Карл. Защитников. Классических оборонцев, что и как бы нам теперь не рассказывали. В игре я видел именно их. Мы играли на ничью?

Свой первый опасный момент Украина создала на 79-й минуте. Всего их было три: промах Довбика из неочевидной позиции, контролируемый вратарем; нестандартный розыгрыш стандарта Малиновским - и это парадоксально был наш самый крутой шанс; плюс удар Судакова во вратаря по центру.

К тому времени Бельгия могла забивать уже четырежды - по два раза до и после перерыва. Однажды не попал в рамку со штрафного де Брюйне и трижды выручал Трубин, в итоге оставшийся в памяти самым светлым пятном на нашей репутации в этом Евро.

Это все, что было. При средней смотрибельности, матч стал наименее зрелищным из наших трех. Если считать попытку Судакова, то мы могли претендовать на успех еще в компенсированное время. По моментам, несколько притянув их за уши, смотрелась таки ничья. В самом лучшем для нас случае. Результат, который нас не устраивал.

Рабочий подзаголовок, возникший в голове автора в ходе игры, звучал так: “А где футбол?” Эндшпиль с парой-тройкой шансов-полушансов вытеснил его. Но вопрос так и повис в пространстве: как мы собирались выигрывать? Ибо иного было не дано изначально. Боюсь представить себе, чтобы Ребров и компания “болели за румын”...

Перечитывая бесконечные комменты типа “венгры подвели” или “эх, англичане” (условные, конечно), поймал себя на мысли: а ведь людям по барабану игра нашей сборной - для них важен сам факт ее присутствия в плей-офф. Хоть чучелом, хоть тушкой. А что дальше? Поливать ее там грязью за объективную несостоятельность?

Тренер сказал, что способны на большее? По мне, такое говорят о тех, кто разочаровал. Они с треском провалились едва ступив на лед, и все дальнейшее смотрелось уже отчаянным и безнадежным барахтаньем в полынье. Да, со Словакией, казалось, зацепились за ближайшую льдину. Но выбраться было уже не суждено.

И запомнится нам больше всего на этом Евро не последняя невнятная фраза, не эти потуги с Бельгией, даже не волевая победа перед ними, а именно тот стартовый позор, ставший громом среди ясного неба.

А еще - дичайший парадокс. Когда показав очковый результат, позволяющий нам пройти в плей-офф, да еще с запасом, мы финишировали на последнем месте. Вот это и есть худшее, что с нами могло произойти. Потому что обидно невероятно. Что вы говорите, румыны подвели? Или все-таки словаки - они же вели в счете?

И после всего этого нам говорят: играли-то хорошо и страну представили достойно! Давайте же поаплодируем ребятам. Согласен: если на ничью, то сыграли просто здорово. Аж с целой Бельгией, которая была не очень против. Пусть даже потому, что мы ее заставили. На ничью, которая ничего нам не дала.

Еще раз. Произошло худшее из возможного. Мы дали соперникам немеренную фору на ровном месте и не сумели ее отбить, играя в догонялки. И рассказывай теперь, что ты не верблюд, что ты очень и очень… Мы угробили свое будущее уже с порога, и теперь можем утешаться россказнями о “лучшем поколении украинской сборной”.

Мы сами подвели себя к банальнейшей развязке, которая многими читалась уже после второго тура. Мы - главное разочарование турнира, если хотите. А поблагодарить команду можно - за участие. Такова уж наша доля сегодня: главное - участвовать… Только не рассказывайте о достоинстве - как говорят в Одессе, тихонечко.

Яростно завидую грузинам. Люди, от которых, по большому счету, никто ничего не ожидал, приехали играть в футбол. И показали всей Европе, что умеют это делать. И главное не то, что они вышли в плей-офф. Главное - не чучелом и не тушкой. А еще главнее то, что играли они действительно за страну и для болельщиков.

Об этом не нужно говорить и энергично бить себя в грудь. Это всегда чувствуется само собой. И видно невооруженным глазом.

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А после нас тут останется лишь надпись, нацарапанная вкривь и вкось, как мы умеем: “Здесь была сборная Украины…” И да, теперь уж можно таки всласть поболеть за румын.