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Левченко - об Украине на Евро-2024: Одна ужасная игра может убить ваш турнир

Национальная сборная Украины

Итоги турнира от экс-игрока "сине-жёлтых"

Левченко - об Украине на Евро-2024: Одна ужасная игра может убить ваш турнир

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы-2024 на стадии группового этапа.

"Очень больно для Украины. Конец Евро-2024. Одна ужасная игра может убить ваш турнир. Мы очень плохо сыграли против румынской команды - 3:0, совершили героический камбэк против Словакии - 1:2 и провели хорошую игру против Бельгии - 0:0.

Думаю, с такой командой мы должны требовать большего от наших игроков и тренеров. Нам нужно время, чтобы проанализировать, что произошло и как мы можем улучшить ситуацию.

А пока спасибо всем, кто поддерживает Украину на поле и за его пределами. Слава Украине", - написал Левченко в соцсети X (ранее - Twitter).

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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Батько Махно (N)
27.06.2024 в 14:47
sticker
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Комментарии 1
Батько Махно (N)
27.06.2024 в 14:47
sticker
Ответить
0
2

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