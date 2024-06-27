Левченко - об Украине на Евро-2024: Одна ужасная игра может убить ваш турнир

Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы-2024 на стадии группового этапа.

"Очень больно для Украины. Конец Евро-2024. Одна ужасная игра может убить ваш турнир. Мы очень плохо сыграли против румынской команды - 3:0, совершили героический камбэк против Словакии - 1:2 и провели хорошую игру против Бельгии - 0:0.

Думаю, с такой командой мы должны требовать большего от наших игроков и тренеров. Нам нужно время, чтобы проанализировать, что произошло и как мы можем улучшить ситуацию.

А пока спасибо всем, кто поддерживает Украину на поле и за его пределами. Слава Украине", - написал Левченко в соцсети X (ранее - Twitter).