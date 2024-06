Левченко - об Украине на Евро-2024: Одна ужасная игра может убить ваш турнир

Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы-2024 на стадии группового этапа.

Very painful for Ukraine. End of Euro-2024.

One horrible game can kill your tournament. We played very poorly against Romanian team 3:0 Heroic comeback against Slovakia 1:2 and a good game against Belgium 0:0

I think with such a team we have to demand more from our players and… pic.twitter.com/tgoU5QjLnl