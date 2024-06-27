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Левченко - об Украине на Евро-2024: Одна ужасная игра может убить ваш турнир
Итоги турнира от экс-игрока "сине-жёлтых"
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы-2024 на стадии группового этапа.
"Очень больно для Украины. Конец Евро-2024. Одна ужасная игра может убить ваш турнир. Мы очень плохо сыграли против румынской команды - 3:0, совершили героический камбэк против Словакии - 1:2 и провели хорошую игру против Бельгии - 0:0.
Думаю, с такой командой мы должны требовать большего от наших игроков и тренеров. Нам нужно время, чтобы проанализировать, что произошло и как мы можем улучшить ситуацию.
А пока спасибо всем, кто поддерживает Украину на поле и за его пределами. Слава Украине", - написал Левченко в соцсети X (ранее - Twitter).
Very painful for Ukraine. End of Euro-2024.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 26, 2024
One horrible game can kill your tournament. We played very poorly against Romanian team 3:0 Heroic comeback against Slovakia 1:2 and a good game against Belgium 0:0
I think with such a team we have to demand more from our players and… pic.twitter.com/tgoU5QjLnl
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